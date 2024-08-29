Vivo T3 Pro 5G - это мощный смартфон среднего класса с ярким AMOLED-дисплеем, 50-мегапиксельной камерой, процессором Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором 5500 мАч.

Vivo T3 Pro 5G – это не просто смартфон среднего класса, а настоящая находка для тех, кто ищет мощные характеристики по доступной цене. За $300(примерно 27 000 рублей) вы получаете устройство, которое не уступит многим флагманам по своим возможностям.

В основе Vivo T3 Pro 5G лежит яркий 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он обладает разрешением 2392 x 1080 пикселей и способен достигать пиковой яркости HDR в 4500 нит, что обеспечивает четкую картинку даже под прямыми солнечными лучами. Датчик отпечатков пальцев встроен прямо в экран, делая его использование максимально удобным.

Vivo T3 Pro 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.79, которая позволит создавать потрясающие фотографии даже при слабом освещении. Дополнительная 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2 расширяет возможности съемки и позволяет запечатлеть больше деталей. Для селфи предусмотрен 16-мегапиксельный фронтальный модуль с диафрагмой f/2.45.

Под капотом у Vivo T3 Pro 5G работает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который гарантирует плавную работу всех приложений и игр. Он оснащен 4 ядрами ARM Cortex-A715 для максимальной производительности и 4 ядрами Cortex-A510 для энергоэффективности.

Vivo T3 Pro 5G питается от аккумулятора емкостью 5500 мАч, который позволит пользоваться смартфоном целый день без подзарядки. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, которая позволит быстро восстановить заряд батареи.

Vivo T3 Pro 5G отличается стильным дизайном с закругленным дисплеем и задней панелью с кожаной текстурой. Корпус телефона сертифицирован по стандарту IP64, что означает защиту от брызг воды и дождя.

Vivo T3 Pro 5G уже доступен в Индии по цене от 24 999 индийских рупий (примерно 27 000 рублей) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Топовая версия с 256 ГБ памяти обойдется в 26 999 индийских рупий (примерно 29 000 рублей). Информация о международном запуске пока не доступна.