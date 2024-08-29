OPPO готовит к выпуску Enco X3s - флагманские беспроводные наушники с улучшенным звучанием Dynaudio, шумоподавлением до 50 дБ и поддержкой Hi-Res Audio

OPPO готовит к выпуску третье поколение своих флагманских наушников - Enco X3s. Если верить информации от авторитетного инсайдера Digital Chat Station, новинка получит ряд интересных улучшений по сравнению с предшественниками, но при этом окажется очень похожей на недавно представленные OnePlus Buds Pro 3.

Наушники сохранят фирменное звучание Dynaudio, но уже на базе новой системы с двумя ЦАП и чипсетом Hengxuan BES2700. В каждом наушнике будут располагаться 11-мм динамик для низких частот и 6-мм высокочастотный динамик. Шумоподавление также обещает быть на высоте – заявлен уровень ANC до 50 дБ. Для сравнения, Enco X2 имели только "широкополосный" ANC, эффективность которого была несколько ниже.

Поддержка hi-res аудио с параметрами 192 кГц/24 бит позволит насладиться любимой музыкой во всех подробностях. Также ожидается поддержка кодека LHDC 5.0 вместо LHDC 4.0 и Bluetooth 5.4 вместо 5.2.

Все эти улучшения, безусловно, делают Enco X3s интересной новинкой, однако поклонники бренда OPPO OnePlus могут испытать легкое дежавю. Дело в том, что наушники с идентичными характеристиками уже представлены на рынке под названием OnePlus Buds Pro 3.

Более того, даже дизайн Enco X3s, судя по утечкам, будет практически идентичен Buds Pro 3 с их характерной "приплюснутой" формой.

Емкость аккумулятора зарядного кейса Enco X3s составит 566 мАч, что обеспечит до 43 часов прослушивания музыки без подзарядки. Также поддерживается быстрая и беспроводная зарядка.

Возникает логичный вопрос: зачем OPPO выпускать практически идентичные наушники под двумя разными брендами?

Возможно, ответ кроется в ценовой политике. Не исключено, что Enco X3s будут позиционироваться как более дорогое и премиальное решение по сравнению с OnePlus Buds Pro 3. В любом случае, остается дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности о Enco X3s и их цене.