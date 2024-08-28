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Zerox852
OnePlus готовится представить смартфон Ace 5 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 4
OnePlus Ace 5 Pro - ожидаемый флагман с процессором Snapdragon 8 Gen 4, релиз которого может состояться уже в конце 2024 года.

К концу 2024 года компания OnePlus может выпустить сразу три новых смартфона, причем два из них – на базе еще не вышедшего процессора Snapdragon 8 Gen 4.

Такая спешка с выпуском новых моделей может показаться странной, учитывая, что OnePlus Ace 3 Pro, представленный всего несколько месяцев назад, и без того может похвастаться топовыми характеристиками.

Высококачественный AMOLED-дисплей, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, емкий аккумулятор, способный выдержать даже самый напряженный день, и возможность выбора версии с внушительными 24 ГБ оперативной памяти – казалось бы, что еще нужно?

Однако, если верить известному инсайдеру Digital Chat Station, OnePlus не собирается почивать на лаврах. Уже в четвертом квартале 2024 года компания планирует обновить свою флагманскую линейку, выпустив OnePlus Ace 5 Pro.

Сердцем новинки должен стать новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4, который также ожидается в OnePlus 13, релиз которого намечен на октябрь 2024 года.

Получается, что OnePlus готовит сразу два смартфона на базе одного и того же передового чипа. Возможно, они будут отличаться дизайном, камерами или другими характеристиками, но не станет ли такое решение избыточным?

Еще больше интриги добавляет неопределенность с базовой моделью Ace 5 (или 13R, как ее еще называют).

По слухам, она также может появиться до конца года, но, скорее всего, получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, что на фоне более продвинутых собратьев может сделать ее не слишком привлекательной для покупателей.

Стратегия OnePlus, мягко говоря, вызывает вопросы. Три новых смартфона за короткий промежуток времени, два из которых – на одном и том же процессоре, – не приведет ли это к путанице среди покупателей и, как следствие, к снижению продаж?

Кроме того, пока неясно, будут ли все эти новинки доступны за пределами Китая. Возможно, компания сфокусируется на домашнем рынке, а для международной арены прибережет другие сюрпризы.

Как бы то ни было, OnePlus явно готовит интересное завершение 2024 года. Остается только дождаться официальных анонсов и надеяться, что компания сможет удивить потенциальных покупателей не только количеством, но и качеством своих новинок.

#смартфон #смартфон 2024 #snapdragon 8 gen 4 #oneplus ace 5 pro
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