Vivo Y300 Pro 5G это смартфон среднего класса с 6,77-дюймовым изогнутым OLED-экраном, аккумулятором Blue Ocean емкостью 6500 мАч и чипсетом Snapdragon 6 Gen 1

Vivo готовится к выпуску нового смартфона Y300 Pro 5G. Компания позиционирует Y300 Pro как флагман среднего класса, который предлагает передовые функции, обычно встречающиеся в более дорогих моделях.

Вице-президент Vivo Цзя Цзиндун подчеркнул, что Y300 Pro является примером стратегии "скачкообразного перехода", когда компания внедряет новейшие технологии в более доступные модели, предоставляя пользователям высококачественные смартфоны по привлекательной цене.

Y300 Pro выделяется своим 6,77-дюймовым изогнутым OLED-экраном micro-quad, который обеспечивает пиковую яркость 5000 нит, делая его идеальным для использования на открытом воздухе. Дисплей также отличается защитой глаз, включая фильтрацию синего света и функции защиты от стробоскопов, что подтверждено сертификатами Национального инженерного центра офтальмологии и SGS.

Для пользователей, ценящих надежность, Vivo Y300 Pro сертифицирован SGS на устойчивость к падениям, пыленепроницаемость и водонепроницаемость.

Однако истинной изюминкой Y300 Pro является аккумулятор Blue Ocean емкостью 6500 мАч, который обеспечивает около 12 часов игрового времени без подзарядки. Несмотря на внушительную емкость, телефон отличается тонким корпусом всего 7,69 мм. Инновационная технология Extreme Graphite от Vivo позволила оптимизировать структуру аккумулятора, увеличив его емкость без увеличения размера.

Y300 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку и обратную зарядку, обеспечивая максимальную гибкость и удобство.

Задняя камера Y300 Pro оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком, а фронтальная камера для селфи - 32-мегапиксельным датчиком. Дизайн Y300 Pro вдохновлен флагманскими моделями, с модулем объектива Jade Ring и 360-градусной текстурой солнца.

Телефон также предлагает обновленный "режим карьеры" второго поколения, специально адаптированный для водителей такси и курьеров, с такими функциями, как звонки без помощи рук, оптимизация сети и интеллектуальная помощь во время доставки.

Y300 Pro доступен в четырех цветовых вариантах: Titanium, Gold Inlaid Jade, Mutton Fat White и Black Jade Black. Согласно данным Geekbench, Y300 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и Android 14.