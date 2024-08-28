Chevrolet Cobalt возвращается в Россию, но уже узбекской сборки. Цены стартуют от 1,55 млн рублей, что выше, чем у предыдущих версий.

Популярный седан Chevrolet Cobalt возвращается на российский рынок, но уже в новой ипостаси – узбекской сборки.

После того, как концерн General Motors прекратил официальные поставки автомобилей в Россию в 2022 году, Chevrolet Cobalt перестал быть доступным для отечественных покупателей. Однако, благодаря усилиям узбекских производителей, этот доступный и практичный седан вновь появился в продаже на российском рынке.

На данный момент, Chevrolet Cobalt узбекской сборки предлагается по цене от 1,55 млн рублей. Эта цена несколько выше, чем у моделей, которые импортировались в Россию ранее.

В июне этого года на российском рынке появились первые Chevrolet Cobalt, импортированные из Узбекистана, по цене от 1,29 млн рублей. Разница в цене объясняется, скорее всего, использованием разных комплектаций и наличием опций, а также дополнительными затратами на логистику и таможенные пошлины.

Chevrolet Cobalt по-прежнему оснащается проверенным и надежным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил.

В зависимости от комплектации, автомобиль может быть укомплектован механической коробкой передач (МКПП) или автоматической коробкой передач (АКПП).

Возвращение Chevrolet Cobalt на российский рынок – это хорошая новость для тех, кто ищет доступный, практичный и надежный седан. Однако, с учетом высокой цены, покупателям стоит взвесить все преимущества и недостатки перед покупкой.