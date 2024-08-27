Aurus Senat получит обновленный дизайн, новые технологии, включая камеру ночного видения и систему контроля утомляемости водителя, а также улучшенную гибридную систему.

Российский автопроизводитель Aurus, известный своими роскошными и технологичными автомобилями, готовится к выпуску рестайлинговой версии своего флагманского седана Senat.

Информация о новом автомобиле появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС), где был опубликован патент на обновленный Senat.

Новый Aurus Senat, который дебютировал в начале этого года, порадует поклонников бренда обновленным дизайном, более совершенными технологиями и улучшенной функциональностью. Серийное производство рестайлингового седана Aurus Senat стартует в конце 2025 года на заводе в Елабуге, где уже производятся автомобили Aurus.

Aurus Senat получил новый дизайн передней и задней части кузова, а также новую решетку радиатора. Капот автомобиля теперь изготовлен из облегченного алюминиевого сплава, что улучшает динамические характеристики и снижает расход топлива.

Обновленный Aurus Senat также оснащен адаптивными матричными фарами и задними светодиодными фонарями, которые не только придают автомобилю стильный вид, но и обеспечивают отличную видимость в темное время суток.

Кроме того, в салоне появились

Новое зеркало заднего вида с функцией ночного видения

Дополнительные камеры кругового обзора, обеспечивающие обзор 360 градусов

Камера контроля утомляемости водителя

Новая мультимедийная система NAMI MM-System

Новая акустическая система, обеспечивающая высококачественное звучание

Кроме того, был проведен ряд технических улучшений, направленных на повышение эффективности и надежности автомобиля. Была оптимизирована работа тормозной системы, подвески, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем.

Гибридная система, состоящая из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, сохранила свою мощность – 598 лошадиных сил при 880 Н·м крутящего момента.