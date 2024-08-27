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Zerox852
TCL представила 50-дюймовый смарт-телевизор 50T5K с QLED Quantum Dot панелью
TCL 50T5K - это 50-дюймовый смарт-телевизор с QLED Quantum Dot панелью, обеспечивающий яркие и реалистичные изображения с широким углом обзора 178°.

TCL представляет на китайском рынке свой новый 50-дюймовый смарт-телевизор 50T5K.

TCL 50T5K оснащен панелью QLED Quantum Dot, которая гарантирует яркие и реалистичные изображения.

Соотношение экрана к корпусу 98% и охват цветового пространства DCI-P3 96% создают эффект полного погружения в происходящее на экране.

Технология Quantum Dot Pro 2024 с четырёхэлементными квантовыми точечными материалами обеспечивает высочайшую яркость, чистоту цвета и долговечность.

Благодаря рейтингу E<0,99 телевизор обеспечивает точность цветопередачи профессионального уровня, а сертификация TÜV Rheinland подтверждает низкий уровень синего света, что снижает нагрузку на глаза.

TCL 50T5K отличается широким углом обзора 178, который позволяет наслаждаться яркими цветами и четкой картинкой независимо от того, где вы находитесь в комнате.

Благодаря собственному коэффициенту контрастности более 5000:1 телевизор превосходит типичные IPS-экраны по качеству изображения, обеспечивая четкость и детализацию даже в сложных условиях освещения.

Для плавной работы и бесперебойной многозадачности TCL 50T5K оснащен 12-нм процессором A55 с тактовой частотой 1,9 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Звук Onkyo Hi-Fi дополняет визуальное удовольствие.

TCL 50T5K поддерживает Dolby Vision и MEMC Motion Compensation, что гарантирует высочайшее качество изображения и плавность движений, а встроенный чип качества изображения T2 дополнительно улучшает визуальные характеристики.

Для удобства подключения TCL 50T5K оснащен полным набором портов: два порта HDMI 2.1, два порта USB-A 3.0, один порт USB-A 2.0, вход AV, порт RJ45 Ethernet, вход антенны RF и выходной аудиоразъем 3,5 мм.

Голосовое управление на основе искусственного интеллекта с дальним радиусом действия и функция трансляции экрана делают управление телевизором максимально удобным.

#телевизор #смарт-телевизор
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