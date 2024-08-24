Ford Everest Tremor это мощный внедорожник, разработанный для бездорожья. Он получил обновленную подвеску, агрессивный дизайн и режим Rock Crawl.

Ford, известный своим широким спектром автомобилей, от спортивных купе до мощных пикапов, представил новую версию своего внедорожника Everest - Tremor. Эта модель, разработанная специально для любителей приключений и внедорожного вождения, повышает планку для автомобилей класса SUV, приближаясь по своим характеристикам к знаменитому Ford Raptor.

Everest Tremor был представлен в Австралии и получил ряд значительных обновлений, которые значительно увеличили проходимость автомоиля.

Ford оснастил Everest Tremor амортизаторами с позиционным датчиком Bilstein, которые в сочетании с новыми пружинами создают подвеску, обеспечивающую оптимальную управляемость и комфорт на любом рельефе.

Дополнительно Everest Tremor получил новую агрессивную решетку радиатора с рисунком в виде сот, светодиодные прожекторы, металлические боковые подножки, стальные защитные пластины и фирменные эмблемы Tremor.

Помимо того, Everest Tremor с завода поставляется с шинами General Grabber AT3, которые обеспечивают оптимальное сцепление на бездорожье, а также имеет дополнительные 2,5 см дорожного просвета по сравнению с обычной моделью.

Внутри Everest Tremor установлены кожаные сиденья с вставками Tremor, акценты черного дерева и всепогодные коврики. Ford также добавил двухзонный климат-контроль и электрорегулируемое водительское сиденье.

Сердцем Everest Tremor стал 3,0-литровый турбодизельный двигатель V-6 мощностью 247 л.с. и крутящим моментом 600 Нм, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это позволяет внедорожнику буксировать прицеп массой до 3 500 килограммов.

Одна из ключевых особенностей Everest Tremor - это режим вождения Rock Crawl, заимствованный у Ford Ranger Raptor. Этот режим предоставляет улучшенное сцепление на сложных бездорожных участках.

Everest Tremor доступен только с V-6 двигателем, в отличие от Ranger Tremor, который доступен с четырехцилиндровым двигателем. Новая версия получила новый эксклюзивный цвет Command Grey.

Ford Australia определил стоимость Everest Tremor в 76 590 австралийских долларов. Это составляет около 4 600 тыс.рублей по текущему обменному курсу. Производство Everest Tremor начнется в ноябре.