Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Ford представляет новую версию своего рамного внедорожника Everest Tremor
Ford Everest Tremor это мощный внедорожник, разработанный для бездорожья. Он получил обновленную подвеску, агрессивный дизайн и режим Rock Crawl.

Ford, известный своим широким спектром автомобилей, от спортивных купе до мощных пикапов, представил новую версию своего внедорожника Everest - Tremor. Эта модель, разработанная специально для любителей приключений и внедорожного вождения, повышает планку для автомобилей класса SUV, приближаясь по своим характеристикам к знаменитому Ford Raptor.

Everest Tremor был представлен в Австралии и получил ряд значительных обновлений, которые значительно увеличили проходимость автомоиля.

Ford оснастил Everest Tremor амортизаторами с позиционным датчиком Bilstein, которые в сочетании с новыми пружинами создают подвеску, обеспечивающую оптимальную управляемость и комфорт на любом рельефе.

Дополнительно Everest Tremor получил новую агрессивную решетку радиатора с рисунком в виде сот, светодиодные прожекторы, металлические боковые подножки, стальные защитные пластины и фирменные эмблемы Tremor.

Помимо того, Everest Tremor с завода поставляется с шинами General Grabber AT3, которые обеспечивают оптимальное сцепление на бездорожье, а также имеет дополнительные 2,5 см дорожного просвета по сравнению с обычной моделью.

Внутри Everest Tremor установлены кожаные сиденья с вставками Tremor, акценты черного дерева и всепогодные коврики. Ford также добавил двухзонный климат-контроль и электрорегулируемое водительское сиденье.

Сердцем Everest Tremor стал 3,0-литровый турбодизельный двигатель V-6 мощностью 247 л.с. и крутящим моментом 600 Нм, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это позволяет внедорожнику буксировать прицеп массой до 3 500 килограммов.

Одна из ключевых особенностей Everest Tremor - это режим вождения Rock Crawl, заимствованный у Ford Ranger Raptor. Этот режим предоставляет улучшенное сцепление на сложных бездорожных участках.

Everest Tremor доступен только с V-6 двигателем, в отличие от Ranger Tremor, который доступен с четырехцилиндровым двигателем. Новая версия получила новый эксклюзивный цвет Command Grey.

Ford Australia определил стоимость Everest Tremor в 76 590 австралийских долларов. Это составляет около 4 600 тыс.рублей по текущему обменному курсу. Производство Everest Tremor начнется в ноябре.

#ford #everest tremor #американские автомобили
+
Написать комментарий (0)
Ford пересмотрел свои планы по выпуску электромобилей
Ford провела встречу с дилерами в Лас-Вегасе и впервые продемонстрировала седан Mustang
Ford отказывается от выпуска негабаритного электрического внедорожника и теряет $1,9 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
3
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
8
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
+
Black Myth: Wukong протестировали с 10 популярными процессорами и видеокартой GeForce RTX 4090
9
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
4
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
49
На фоне выхода нового смартфона Apple, iPhone 15 Pro Max в России подешевел на 75 000 рублей
+
АвтоВАЗ опубликовал официальные фото «полнофункциональной» Lada Vesta
2
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
5
Стали известны характеристики наушников Shanling MG100 Dynamic HiFi с керамической диафрагмой
+
Раскрыта скорость работы GPU в чипсете Snapdragon 8 Gen 4
1
В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
3
Американские пользователи назвали интернет Илона Маска Starlink спасением для фермеров
2
Google заблокировала установку бенчмарков на Pixel 9, чтобы скрыть его уровень производительности
7
Microsoft объявила о закрытии Панели управления
3
Microsoft признаёт проблему с двойной загрузкой и рекомендует не перезагружать ПК после обновления
+
Опубликован неофициальный список моделей с поддержкой One UI 7 и период запуска бета-версии
+
Китай разрабатывает новый тяжелый ледокол Xuelong 2 для исследования Арктики
1
MSI выпустила видеокарту RTX 4070 Super Gaming Slim World of Warcraft Edition
+
Новый складной смартфон от HONOR опробовали на прочность и влагостойкость
+

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
4
Как разогнать Linux одним файлом
48
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
22
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
7
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
12
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
24
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
15
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
17
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
71
История создания и испытаний тяжёлого танка M6A2E1
3

Сейчас обсуждают

Китя
15:39
Чтобы своих не зацепить вот и вывозят. все сравняют с землей. прям как маленький.
Российские подразделения освободили ещё 4 квадратных километра в Харьковской области
Такой то
15:39
свинке всё интересно?
Российские подразделения освободили ещё 4 квадратных километра в Харьковской области
SoulStream
15:31
😂😂😂 тут каменным веком все больше и больше веет, а какой-та там перец о чем то там думает
Генеральный директор AWS предсказывает, что кодирование может стать ненужным через два года
NuclearMissionJam
15:31
Там был крутой звуковой движок, в целом звук в игре был очень хорошим и атмосферным
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
Antithesis
15:30
Если отступают, то почему население продолжают эвакуировать? Еще около 3,2 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за сутки, — ТАСС со ссылкой на МЧС РФ
Российские подразделения освободили ещё 4 квадратных километра в Харьковской области
Серёга Марчук
15:24
Что ещё ждать от боинга, что самолёты что космические корабли ущербные.
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
Cowboy Huggies
15:23
Мне звуки выстрелов очень нравятся в 3 части, они более проработанные, чем в новых.
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
Артём Николаев
15:21
Примитивная уплавнялка как в теликах. Шлейфы и полупрозрачные копии движущихся объёктов, но при панорамировании неплохо. Нажимая < и > можешь посмотреть, как выглядят промежуточные кадры. Для консольн...
Утилита Lossless Scaling превратила GeForce RTX 2060 в GeForce RTX 4080 по количеству выдаваемых FPS
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:14
Рабы стерпят
Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ
Bearcub
15:06
Чё за бред.
Утилита Lossless Scaling превратила GeForce RTX 2060 в GeForce RTX 4080 по количеству выдаваемых FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем