Смартфон получит впечатляющий четырехугольный изогнутый экран, большой аккумулятор емкостью 6500 мАч и быструю зарядку 80 Вт.

Vivo готовится к выходу новой модели в своей популярной серии Y - Y300 Pro. Интрига вокруг этого смартфона нарастает, ведь в сеть уже просочилась фотография его упаковки в фиолетовом цвете. А известный информатор Digital Chat Station поделился инсайдерской информацией о ключевых особенностях устройства.

По словам DCS, Y300 Pro получит впечатляющий четырехугольный изогнутый дисплей спереди, оснащенный большим центральным отверстием для селфи-камеры. Это будет первый смартфон в линейке Y, который представит такой дизайн. Еще одной отличительной чертой Y300 Pro станет аккумулятор высокой плотности "6xxx" мАч, который обещает невероятно долгое время автономной работы.

Ранее уже сообщалось, что емкость аккумулятора составит 6500 мАч, что станет рекордным показателем для смартфонов vivo. Просочившаяся упаковка Y300 Pro также подтверждает, что время автономной работы будет "смехотворно долгим". Кроме того, Y300 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, что уже подтверждено китайской сертификационной платформой 3C.

Для сравнения, vivo Y200 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и максимальной яркостью 1300 нит. Внутри Y200 Pro работает чипсет Snapdragon 695 5G в паре с хранилищем UFS 2.2. Смартфон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельной макрокамерой на задней панели, а также 16-мегапиксельной селфи-камерой с центральным отверстием на передней панели.

Если сравнивать Y200 Pro и Y300 Pro, то последний получит значительные улучшения в области времени автономной работы и быстрой зарядки. Y200 Pro оснащен батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 44 Вт.

Несмотря на то, что эта информация пока не подтверждена официально, возможно, Y300 Pro действительно станет революционным смартфоном в линейке Y, который сможет похвастаться не только стильным дизайном, но и впечатляющей продолжительностью работы от одного заряда.