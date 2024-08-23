ViewSonic VX2758A 2K PRO 3 это 27-дюймовый игровой монитор с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), который идеально подходит как для геймеров, так и для создателей контента.

ViewSonic представляет новый монитор VX2758A 2K PRO 3 для геймеров и создателей контента. Монитор обладает рядом привлекательных характеристик, которые обещают плавное изображение, высокую детализацию и комфортное использование, при этом оставаясь доступным по цене.

VX2758A 2K PRO 3 оснащен 27-дюймовым IPS-дисплеем с узкими рамками, который обеспечивает высокое разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей). Монитор также поддерживает HDR10, расширяя динамический диапазон и делая изображение более реалистичным.

Для любителей игр VX2758A 2K PRO 3 предлагает молниеносную частоту обновления 240 Гц, которая обеспечивает плавность изображения даже в самых динамичных играх. Технология AMD FreeSync Premium устраняет разрывы изображения и задержки, делая игровой процесс более приятным.

ViewSonic позаботился о комфорте пользователей, внедрив в монитор технологии Blue Light, Flicker и Eye Care. Они снижают нагрузку на глаза при длительном использовании, делая работу за компьютером комфортной.

VX2758A 2K PRO 3 оснащен двумя портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъемом для наушников 3,5 мм, обеспечивая универсальные возможности подключения.

ViewSonic VX2758A 2K PRO 3 доступен в Индии по цене 20 990 рупий (примерно 23 000 рублей). Монитор поставляется с 3-летней гарантией и доступен для покупки в розничных магазинах по всей стране.