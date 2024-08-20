Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 это гарнитура с двумя USB-передатчиками для ПК и консолей, Bluetooth и шумоподавлением.

Turtle Beach представила третье поколение популярной игровой гарнитуры Stealth 700. Stealth 700 Gen 3 получила обновлённый дизайн с металлическими элементами, улучшенные динамики и микрофон с шумоподавлением, а также может похвастаться впечатляющим временем автономной работы до 80 часов. Главной особенностью новинки стала поддержка нескольких платформ, однако реализация этой функции может вызвать путаницу у покупателей.

Вместо использования единого решения для всех платформ, Turtle Beach решила пойти другим путём. Stealth 700 Gen 3 поставляется с двумя беспроводными USB-передатчиками: один предназначен для ПК, а другой – для консолей. Это позволяет быстро переключаться между устройствами одним нажатием кнопки.

Помимо проводного подключения, гарнитура поддерживает Bluetooth 5.2. Благодаря этому, Stealth 700 Gen 3 можно подключить к смартфону, планшету или Steam Deck, чтобы слушать музыку, отвечать на звонки или общаться в голосовых чатах, не прерывая игровой процесс. Она также может похвастаться новым однонаправленным микрофоном с функцией отключения звука с функцией AI-шумоподавлением и 60-миллиметровыми двойными драйверами Eclipse.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 выпускается в трёх вариантах: для Xbox, PlayStation и ПК. Казалось бы, всё просто, но при покупке стоит учитывать совместимость с другими платформами.

Версия для Xbox: совместима с Xbox, ПК и PlayStation (PS4 и PS5).

Версия для PlayStation: совместима с PlayStation и ПК, но не с Xbox.

Версия для ПК: совместима с ПК и PlayStation, но не с Xbox.

Важно отметить, что версия для ПК отличается от версий для консолей не только совместимостью. Она поддерживает Hi-Fi-аудио 24 бит/96 кГц и оснащена микрофоном с частотой дискретизации 16 бит/48 кГц, в то время как версии для Xbox и PlayStation ограничены звуком 16 бит/48 кГц и микрофоном 16 бит/16 кГц.

Все три версии Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 уже доступны для предзаказа по цене $199,99 (примерно 18 000 рублей).