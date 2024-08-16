Ulefone Armor 27T Pro это новый защищенный смартфон с тепловизором FLIR, 64 Мп камерой, 24 ГБ ОЗУ и аккумулятором 10600 мАч.

Ulefone вновь поднимает планку для защищённых смартфонов, представляя Armor 27T Pro — устройство, сочетающее в себе непревзойдённую прочность и передовые технологии, включая впечатляющую тепловизионную камеру FLIR.

Armor 27T Pro станет незаменимым инструментом для профессионалов и любителей активного отдыха благодаря интегрированной тепловизионной камере FLIR. Обновлённое приложение My FLIR Pro расширяет возможности съёмки, анализа и обработки тепловых изображений, открывая новые горизонты для использования смартфона в работе и повседневной жизни.

Помимо тепловизора, Armor 27T Pro оснащён 64-мегапиксельной основной камерой с сенсором OMNIVISION OV64B, гарантирующей исключительную детализацию и чёткость снимков. Алгоритмы искусственного интеллекта Ulefone NightElf Ultra 3.0 обеспечивают превосходное качество фотографий даже в условиях недостаточной освещённости.

Сердцем Armor 27T Pro стал производительный чипсет MediaTek Dimensity 6300, дополненный 24 ГБ оперативной памяти. Такая комбинация гарантирует плавную работу системы, мгновенный запуск приложений и комфортную многозадачность. Поддержка сетей пятого поколения обеспечивает высокую скорость интернет-соединения для просмотра видео, онлайн-игр и работы с ресурсоёмкими приложениями.

Ёмкий аккумулятор на 10 600 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя не беспокоиться о подзарядке в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт и возможность беспроводной зарядки мощностью 33 Вт гарантируют максимально быстрое восстановление заряда аккумулятора.

Ulefone Armor 27T Pro создан для экстремальных условий и готов выдержать любые испытания. Смартфон имеет защиту от воды, пыли и ударов по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Устройство устойчиво к воздействию влаги, грязи, перепадам температур и даже выдерживает падения с высоты.

Для тех, кто ищет более доступный вариант, Ulefone предлагает Armor 27 Pro. Эта модель оснащена 50-мегапиксельной камерой, но не имеет тепловизора.

Ulefone Armor 27T Pro поступит в продажу 19 августа по цене $329,99 (примерно 29 000 рублей).