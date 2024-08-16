Redmi Note 14 Pro получил новый дизайн с квадратным блоком камер.

В сети появился CAD-рендер, раскрывающий дизайн готовящегося к выходу смартфона Redmi Note 14 Pro. Изображение, опубликованное изданием TechBoilers, демонстрирует серьезные изменения во внешнем виде устройства по сравнению с предшествующей моделью.

Главное отличие Redmi Note 14 Pro от Redmi Note 13 Pro — расположение камер. Вместо размещения на боковой грани без выделенного модуля, новинка получит квадратный блок камер в центре верхней части задней панели.

Рендер демонстрирует три объектива камеры и светодиодную вспышку, расположенные внутри квадратного модуля. Возможности камер на данный момент остаются неизвестными.

CAD-рендер перекликается с ранним эскизом дизайна Redmi Note 14 Pro, опубликованным инсайдером Digital Chat Station, что повышает вероятность его достоверности.

Предполагается, что серия Note 14 будет представлена в сентябре этого года. Линейка будет состоять как минимум из трех моделей: Redmi Note 14, Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus.

По слухам, все три смартфона получат AMOLED-дисплеи с разрешением 1.5K. Redmi Note 14 Pro будет построен на базе чипсета Snapdragon 7s Gen 3, в то время как модель Pro+ может получить более мощный MediaTek Dimensity 7350 Pro.

Смартфоны серии Redmi Note 14 уже начали проходить сертификацию, что намекает на скорый анонс.