Samsung Galaxy S24 FE утек в сеть, раскрывая знакомый дизайн и увеличенный 6,7-дюймовый дисплей.

Информация о Samsung Galaxy S24 FE, новом смартфоне корейского гиганта, просочилась в сеть благодаря утечкам на странице поддержки устройства. Дизайн новинки не преподнесёт сюрпризов, поскольку он практически идентичен другим моделям серии Galaxy S24. Однако, ключевым отличием S24 FE станет увеличенный дисплей по сравнению с предшественником.

Galaxy S24 FE будет оснащен 6,7-дюймовым экраном, в то время как Galaxy S23 FE довольствовался 6,4-дюймовой панелью. Яркость также увеличится с 1450 до 1900 нит, а частота обновления останется прежней - 120 Гц.

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Увеличенный дисплей неизбежно повлиял на габариты устройства, однако, Samsung не стала существенно увеличивать емкость аккумулятора. S24 FE получит батарею на 4565 мАч, что лишь незначительно превышает показатель предшественника (4500 мАч).

По заявлениям производителя, время автономной работы составит до 29 часов в режиме воспроизведения видео и до 78 часов в режиме прослушивания музыки. Тем не менее, фактическая автономность будет зависеть от сценариев использования.

Интересно, что, согласно утечке, Galaxy S24 FE будет построен на базе процессора Exynos 2400e - модификации флагманского чипсета. Будучи устройством 2024 года, S24 FE, естественно, предложит пользователям ряд функций, основанных на искусственном интеллекте, таких как Portrait Studio, Circle to Search и Generative Edit.

Набор камер, судя по всему, не претерпит существенных изменений и будет включать 50-мегапиксельный главный сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Samsung уделила особое внимание улучшению алгоритмов обработки изображений, поэтому качество снимков будет одним из ключевых факторов, определяющих привлекательность S24 FE для покупателей.

Цена новинки пока неизвестна. Учитывая, что Galaxy S23 FE дебютировал по цене $599, можно предположить, что S24 FE с его увеличенным дисплеем и новым чипсетом будет стоить дороже.