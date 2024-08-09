Google Pixel 9 Pro XL получит мощный процессор Google Tensor G4 и до 1 Тб встроенной памяти.

В преддверии ожидаемой презентации Google 13 августа, на которой, по слухам, будут представлены новые смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold, известный инсайдер Арсен Люпен раскрыл подробности о старшей модели Pixel 9 Pro XL, включая ее характеристики и стоимость.

Итак, Pixel 9 Pro XL получит впечатляющий 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2992 x 1344 пикселей. Экран сможет похвастаться пиковой яркостью 3000 нит и будет защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

реклама

За производительность новинки будет отвечать новейший процессор Google Tensor G4, дополненный сопроцессором безопасности M2. Объём оперативной памяти составит внушительные 16 ГБ. Пользователям будут доступны версии со 128, 256, 512 ГБ и даже 1 ТБ встроенной памяти. Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14, а вскоре после запуска получит обновление до Android 15.

Фотографические возможности Pixel 9 Pro XL обещают быть на высоте. Фронтальная камера получит сенсор на 42 Мп (f/2.2). На задней панели расположится тройная камера, включающая основной модуль на 50 Мп (f/1.68), сверхширокоугольный объектив на 48 Мп (f/1.7) с углом обзора 123 градуса и перископический телеобъектив на 48 Мп (f/2.8) с 5-кратным оптическим зумом.

К сожалению, точная информация об аккумуляторе и скорости зарядки пока отсутствует. Однако, ссылаясь на предыдущие утечки, можно предположить, что смартфон получит аккумулятор емкостью 5060 мАч с поддержкой технологии быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки.

Отдельного внимания заслуживают интеллектуальные функции Pixel 9 Pro XL, основанные на системе искусственного интеллекта Gemini AI. Pixel Studio позволит генерировать уникальные изображения с помощью ИИ, погодное приложение предложит не только прогноз, но и предложит подходящую одежду, функция Reimagine позволит преобразовывать объекты на фотографиях, а Screenshot Search обеспечит удобный поиск по снимкам экрана с помощью голосовых команд.

Ожидается, что Pixel 9 Pro XL в версиях со 128 и 256 ГБ памяти будет стоить 1099 и 1199 долларов соответственно (примерно 97 000 и 106 000 рублей).