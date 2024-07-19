Информация о характеристиках Motorola Edge 50 Neo просочилась в сеть до официального анонса

Motorola готовится к скорой презентации своего нового смартфона Edge 50 Neo. Информация о дизайне и характеристиках устройства просочилась в сеть до официального анонса.

Согласно новым данным, Edge 50 Neo получит 6,4-дюймовый pOLED-дисплей с впечатляющей частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана, скорее всего, будет Full HD+. В качестве "сердца" смартфона будет использоваться мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 SoC, гарантирующий плавную и быструю работу.

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Что касается фотографических возможностей, Edge 50 Neo обещает удивить пользователей. Основная камера с разрешением 50 мегапикселей, дополненная 13-мегапиксельным и 10-мегапиксельным датчиками, позволит создавать яркие и детализированные снимки. Для селфи и видеозвонков в смартфоне предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Edge 50 Neo получит ёмкую батарею на 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14 и вместительным внутренним хранилищем на 256 ГБ.

Ожидается, что Edge 50 Neo получит сертификацию IP68 по защите от воды и пыли, что позволит использовать его в различных условиях. Смартфон будет отличаться тонким корпусом толщиной всего 8,1 мм и лёгким весом 171 грамм. В сети уже появились фотографии Edge 50 Neo, которые показывают знакомый дизайн устройства.

Существует вероятность, что задняя панель смартфона будет выполнена из веганской кожи, хотя окончательная информация пока не подтверждена. На фотографии видно наличие "Pantone" метки, что может говорить о присутствии этой технологии.

С учетом того, что Motorola выпустила Edge 40 Neo в сентябре 2023 года, можно ожидать аналогичные сроки выхода его преемника. Однако более точные детали о цене и доступности пока неизвестны.