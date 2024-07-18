Maimang 30 это стильный смартфон с большим экраном и функциями искусственного интеллекта.

Компания Tianyi Telecom Terminal Co., Ltd., дочернее предприятие China Telecom, анонсировала новый смартфон Maimang 30, пришедший на смену Maimang 20. Maimang 30 позиционируется как устройство среднего класса, привлекающее внимание большим экраном, стильным дизайном и интегрированными возможностями искусственного интеллекта.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем 1,5K с центральным вырезом в форме острова для фронтальной камеры. Дисплей имеет разрешение 2700 x 1224 пикселей и использует высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 2160 Гц для более плавного изображения и снижения нагрузки на глаза. Частота дискретизации касания 300 Гц обеспечивает лучшую отзывчивость дисплея, который, как утверждается, поддерживает касания мокрой рукой.

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В основе Maimang 30 лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695, который должен обеспечить достаточную производительность для повседневных задач и нетребовательных игр. Телефон также получил облачное хранилище Tianyi Cloud Disk от China Telecom.

Maimang 30 предлагает широкий набор функций на базе искусственного интеллекта в виде модели AI Star. К ним относятся голосовой помощник, распознавание экрана, сканирование документов и доступ к определенным функциям одним нажатием.

Телефон оснащён тройной камерой на задней панели. Основной датчик – 50-мегапиксельный с диафрагмой f1.8. Он сопровождается 2-мегапиксельным датчиком глубины и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.

Maimang 30 оснащён аккумулятором ёмкостью 6100 мАч. Сам телефон имеет толщину около 7,98 мм и вес 189 г, что делает его относительно лёгким, несмотря на большую батарею. Телефон также поддерживает быструю зарядку 40 Вт.

Maimang 30 доступен в двух вариантах памяти: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Оба варианта предлагаются в трех цветах: Obsidian Black, Crystal Blue и Snowy White. Стоимость составляет 1999 юаней (примерно 25 000 рублей) за версию 8 ГБ+256 ГБ и 2199 юаней (примерно 27 000 рублей) за вариант 12 ГБ+256 ГБ. Предварительные заказы стартуют 18 июля в 15:30 по центральному поясному времени, а официальные продажи начнутся в полночь 25 июля.