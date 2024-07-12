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Zerox852
Представлен новый мини-ПК Miniproca с сенсорным экраном и процессором AMD Ryzen 9 6900HX
Miniproca - это интересный мини-ПК, который предлагает современные характеристики и удобство в компактном корпусе.

Miniproca - это новый и уникальный мини-ПК, который предлагает пользователям высокую мобильность и производительность в компактном корпусе. Ключевой особенностью Miniproca является встроенный 7-дюймовый сенсорный дисплей, который раскладывается на 90 градусов, превращая мини-ПК в портативное устройство, которое можно использовать практически где угодно.

Miniproca оснащён мощным процессором AMD Ryzen 9 6900HX, который обеспечивает высокую производительность для различных задач, включая работу с приложениями, обработку графики и запуск требовательных видеоигр. В паре с процессором работает интегрированный графический процессор AMD Radeon RX 680M, который обеспечивает плавную работу в игровых приложениях.

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Мини-ПК оснащён оперативной памятью DDR5 4800 МГц с выбором 8, 16 или 32 ГБ ОЗУ. На выбор предлагает несколько вариантов объёма хранилища 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ в виде твердотельного накопителя M.2 2280 через PCIe 4.0.

Miniproca оснащён системой охлаждения с использованием испарительной камеры теплораспределителя и вентилятора на 4000 об/мин, что обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.

Для подключения доступны Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с, а также WiFi 6E и Bluetooth 5.2. также имеется впечатляющий набор портов:  два порта USB 3.2 Type-A, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм, полнофункциональный порт Type-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, два порта USB 2.0 Type-A, два порта проводной сети 2.5G RJ45 и порт питания постоянного тока 19 В.

Miniproca имеет компактные размеры - 175 x 137 x 55 мм, что делает его удобным для транспортировки.

Все желающие могут оформить предварительный заказ Miniproca на Kickstarter за $699 (примерно 63 000 рублей).

#мини-пк #amd ryzen 9 6900hx #miniproca
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