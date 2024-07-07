Средняя одобренная ставка составила 18,9%.

Ипотечный рынок в России переживает непростые времена. За последнюю неделю многие банки снова подняли ставки по ипотеке, что привело к установлению нового рекорда: некоторые кредитные организации готовы выдавать ипотеку по ставке 23% годовых. Средняя одобренная ставка с начала июля составила уже 18,9%.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, многие россияне продолжают мечтать о собственном жилье. Ипотека остаётся одним из самых доступных способов реализовать эту мечту. Недвижимость традиционно считается надёжным инвестиционным инструментом. Покупка жилья в ипотеку может стать одним из таких способов, особенно если ставить цель не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу. Даже при высоких ставках некоторые инвесторы решают вложить свои средства в покупку жилья в надежде на повышение цен в будущем.

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Некоторые банки предлагают снижение ставки при оплате единовременной комиссии. Это позволяет снизить ежемесячные платежи до допустимых пределов, несмотря на высокую ставку.

Торг - это один из самых простых способов снизить стоимость недвижимости и, следовательно, размер ежемесячного платежа по ипотеке. В текущих условиях увеличившихся сроков продажи на вторичном рынке квартир, средний дисконт в стране приблизился к 6%.

В России действует ряд государственных программ, которые позволяют снизить ставку по ипотеке, например, «Семейная ипотека» или «Ипотека с господдержкой». Важно сравнивать предложения разных банков и искать наиболее выгодные условия. Нужно реалистично оценить свои финансовые возможности и выбрать ипотеку с платежом, который можно регулярно осуществлять.

В целом, ситуация на ипотечном рынке в России остаётся нестабильной. Высокие ставки и нестабильная экономическая ситуация делают покупку жилья в ипотеку более сложной задачей. Однако при внимательном анализе предложений и использовании доступных способов снижения платежей возможность обрести собственное жилье остаётся реальной.