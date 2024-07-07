Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Ставки по ипотеке в России достигли 23% годовых
Средняя одобренная ставка составила 18,9%.

Ипотечный рынок в России переживает непростые времена. За последнюю неделю многие банки снова подняли ставки по ипотеке, что привело к установлению нового рекорда: некоторые кредитные организации готовы выдавать ипотеку по ставке 23% годовых. Средняя одобренная ставка с начала июля составила уже 18,9%.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, многие россияне продолжают мечтать о собственном жилье. Ипотека остаётся одним из самых доступных способов реализовать эту мечту. Недвижимость традиционно считается надёжным инвестиционным инструментом. Покупка жилья в ипотеку может стать одним из таких способов, особенно если ставить цель не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу. Даже при высоких ставках некоторые инвесторы решают вложить свои средства в покупку жилья в надежде на повышение цен в будущем. 

реклама

Некоторые банки предлагают снижение ставки при оплате единовременной комиссии. Это позволяет снизить ежемесячные платежи до допустимых пределов, несмотря на высокую ставку. 

Торг - это один из самых простых способов снизить стоимость недвижимости и, следовательно, размер ежемесячного платежа по ипотеке. В текущих условиях увеличившихся сроков продажи на вторичном рынке квартир, средний дисконт в стране приблизился к 6%.

В России действует ряд государственных программ, которые позволяют снизить ставку по ипотеке, например, «Семейная ипотека» или «Ипотека с господдержкой». Важно сравнивать предложения разных банков и искать наиболее выгодные условия.  Нужно реалистично оценить свои финансовые возможности и выбрать ипотеку с платежом, который можно регулярно осуществлять.

В целом, ситуация на ипотечном рынке в России остаётся нестабильной. Высокие ставки и нестабильная экономическая ситуация делают покупку жилья в ипотеку более сложной задачей. Однако при внимательном анализе предложений и использовании доступных способов снижения платежей возможность обрести собственное жилье остаётся реальной.

#россия #россия 2024 #ипотека #россия банки #ипотека на дом
1
Показать комментарии (1)
В Киеве назвали условие, при котором готовы вести переговоры с Россией через посредников
Россия и Иран завершили интеграцию своих национальных платёжных систем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
30
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
1
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
9
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
2
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
7
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
2
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
6
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
2
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
4
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
+
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
+
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
2
Eurasian Times: Китай показал истребитель J-31B, который имеет преимущество над американским F-22
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
5
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
11
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
5
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
6

Сейчас обсуждают

Evg Kuz
14:37
Продаются только китайцы и лады - китайцы и ладв стали лидером продаж.....
Китайские автомобили захватывают российский рынок, особенно в премиальном классе
Данил Васин
14:26
от участников СВО могу тебе сказать прямо, поляков они там уже пачками наубивали, французы попадались и ктото типа литовцев, чехов. Американские наемники там успешно бегают в тылу, пока украинцев крош...
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Данил Васин
14:23
общался с бойцом участвующим в самом первом наступлении, им приказ дали отойти от Киева чтобы потери минимизировать, а то на самом деле они уже с 4 этажа здания Киев рассматривали (думаю везде есть г...
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Chihonya
14:16
Где шишун, хочу арбуза!)
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
Chihonya
14:15
то зюстакс кукарекун, чумба великий и ужасный один такой)
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
ЧatoБoт
14:12
В Киеве назвали условие, при котором готовы вести переговоры с Россией через посредников
ЧatoБoт
14:11
В Киеве назвали условие, при котором готовы вести переговоры с Россией через посредников
ЧatoБoт
14:09
Во след за какляцкими переможными хрюканинами уже пошли и пшековские. Хотя, среди этих двоих и не разберёшь, кто яблонька, а кто - яблочко. И почему на картинке - наша ракета-носитель, но с налепленны...
В Норвегии запущена польская ракета на жидком топливе, которая достигла высоты 101 км
Jagoda Krolewska
14:08
LOL. Это же старое видео! 🤣
Минобороны: ВС РФ ракетным ударом уничтожили две пусковые установки Patriot под Одессой
Мастурбек Аулов
14:02
он публично мастурбировал
Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем