Szbox T-Box Pro, несмотря на низкую стоимость, предлагает достойные характеристики и удивительно маленькие размеры.

Компания Szbox, известная своими мини-ПК, представила новую модель T-Box Pro, оснащённую процессором Intel N100. Это компактное и доступное устройство подходит для решения повседневных задач, таких как офисная работа, воспроизведение мультимедиа и создание презентаций.

Новинка Szbox имеет компактные размеры 7,3 x 7,3 см и высоту 4,3 см, при этом весит всего 200 г. Это делает продукт компактным и портативным, что позволяет легко переносить его с собой в любом месте.

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Мини-ПК оснащён четырехъядерным процессором Intel N100, представленным в прошлом году. Он имеет тактовую частоту до 3,4 ГГц, что обеспечивает достаточную производительность для большинства повседневных задач. Однако он не предназначен для требовательных игр или редактирования видео.

Мини-ПК имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 4800 МГц. К сожалению нет возможности её расширить. Для хранения данных используется твердотельный накопитель M.2 2242, поддерживающий интерфейсы SATA и NVMe. T-Box Pro для покупки доступен с твердотельными накопителями объёмом до 2 ТБ.

У T-Box Pro есть порт USB-C, а также два порта USB 3.2 и два порта USB 2.0. Вывод изображения возможен через HDMI. На борту также имеются два порта Ethernet с максимальной скоростью передачи данных 1 Гбит/с.

Szbox T-Box Pro в настоящее время предлагается к покупке по цене от 145 долларов (примерно 13 000 рублей).