Zongshen ES5 сочетает преимущества электрического и бензинового двигателей, обеспечивая высокую производительность и большой запас хода.

Китайская компания Zongshen представила новую модель электроскутера ES5 с увеличенным запасом хода. ES5 - это гибридное транспортное средство, которое сочетает преимущества электрического и бензинового двигателей, обеспечивая высокую производительность и большой запас хода.

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Благодаря гибридной системе с увеличенным запасом хода, ES5 может проехать до 300 км на одной зарядке. Это достигается за счёт использования литиевых батарей 60 В 31 Ач, которые обеспечивают чистый электрический запас хода в 70 км, а гибридный режим позволяет проехать оставшиеся 230 км. В гибридном режиме ES5 расходует всего 1,5 л/100 км топлива.

ES5 оснащён инновационной технологией C-REEV (Continuously Rechargeable Electric Energy Vehicle), которая позволяет непрерывно заряжать аккумулятор электроскутера во время движения или парковки. Это значительно увеличивает запас хода и снижает время зарядки.

ES5 также доступен в чисто электрической версии с двумя или тремя литиевыми аккумуляторными батареями 60 В 31 Ач. Запас хода полностью электрической версии модели достигает 180 км для трехаккумуляторной установки.

Новинка предлагает несколько режимов зарядки, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. Обычная зарядка от бытовой сети 220 В занимает 2–3 часа для полной зарядки одной батареи, в то время как быстрая зарядка от автомобильной станции переменного тока мощностью 2200 Вт достигается за 40 минут.

C-REEV требует более консервативной архитектуры батареи, что приводит к снижению стоимости. ES5 с C-REEV может использоваться как большой мобильный источник питания с максимальным внешним разрядом 1000 Вт.

Дата запуска продаж и цена новинки не уточняется.