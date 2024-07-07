Необычная конструкция Beelink GTi14 позволяет установить дискретную видеокарту.

Компания Beelink, известная своими мини-ПК, представила новую модель GTi14, которая окажется интересна как игрокам, так и профессиональным пользователям, требующим компактного решения.

GTi14 выделяется необычной конструкцией, которая позволяет подключить мини-ПК к доку, в который можно установить дискретную видеокарту. Это решение обеспечивает значительное увеличение производительности в играх и других задачах, требующих мощной графической подсистемы.

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GTi14 доступен в двух вариантах с процессорами Intel Core Ultra 7 155H и Intel Core Ultra 9 185H. Эти процессоры отличаются производительностью и эффективностью, обеспечивая плавную работу в многозадачности и решении требовательных задач.

Мини-ПК оснащён современными интерфейсами для подключения периферийных устройств. В его арсенале два порта Ethernet со скоростью передачи данных более 2,5 гигабит/с, порт USB-C со скоростью передачи данных 40 гигабит/с, а также порты HDMI, DisplayPort 1.4a и USB 3.2 Type-A со скоростью 10 гигабит/с. Такой набор интерфейсов обеспечивает быстрый и удобный доступ к сети и периферийным устройствам.

GTi14 также имеет ряд удобных дополнительных функций, делающих его ещё более практичным и функциональным. На передней панели расположен считыватель карт памяти, а для удобного и безопасного доступа к устройству предусмотрен сканер отпечатков пальцев.

В настоящее время Beelink GTi14 доступен для покупки в Китае по начальной цене 670 долларов (примерно 57 000 рублей). Информация о глобальной доступности ещё не опубликована.