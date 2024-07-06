Несмотря на свою компактность смартфон имеет достойные характеристики и большой аккумулятор.

Компания Unihertz, известная своими нестандартными смартфонами для специфических групп пользователей, готовится к выпуску Jelly Max - самого маленького 5G-смартфона в своём портфеле. Несмотря на компактные размеры, Jelly Max обещает порадовать пользователей мощными характеристиками, приемлемым временем автономной работы и быстрой зарядкой.

Jelly Max оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 SoC, который включает в себя четыре ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55, обеспечивая высокую производительность. Смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ внутренней памяти UFS 3.1, что обеспечивает быструю работу и достаточное пространство для хранения данных.

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Jelly Max оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, что сравнимо с аккумулятором в смартфонах обычного формата, таких как Xiaomi 14. Это обеспечивает приемлемое время автономной работы. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, что позволяет зарядить смартфон от 10% до 90% всего за 20 минут. Jelly Max отличается компактными размерами его диагональ всего 4 дюйма, что делает его удобным для ношения в кармане.

Точная дата выхода Jelly Max в продажу пока не известна. В скором времени начнётся краудфандинговая кампания.

Unihertz, как сообщается, также работает над новым смартфоном с клавиатурой.

Jelly Max - это компактный 5G-смартфон с мощными характеристиками и быстрой зарядкой, который может стать интересным вариантом для пользователей, которые ищут устройство с маленьким размером и высокой производительностью.