Red Magic, известная своими игровыми смартфонами, расширяет свой ассортимент игровой периферии, представляя новую механическую клавиатуру Ice Domain. Клавиатура предназначена для геймеров, которые ценят удобство, эргономику и стиль.
Ice Domain имеет компактную 84-клавишную раскладку, благодаря чему клавиатура занимает меньше места на рабочем столе. Пользователи могут отсоединить корпус клавиатуры с помощью магнитов для легкой очистки. Боковая ручка позволяет легко настраивать клавиатуру и создавать собственные профили настроек. Клавиатура оснащена синхронными RGB-световыми эффектами Magic Light для персонализации атмосферы игры.
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Ice Domain имеет двухчиповую конструкцию Nordic + NXP, которая обеспечивает высокую частоту опроса как в проводном (8000 Гц), так и в беспроводном (4000 Гц) режимах, что гарантирует быстрый отклик и минимальную задержку. Поддержка Bluetooth добавляет универсальности и удобства при подключении.
Клавиатура имеет конструкцию с возможностью горячей замены клавиш, что позволяет геймерам настроить клавиатуру под свой вкус и стиль игры. Новинка также оснащена оригинальными переключателями SPEED Pro от Red Magic, которые обеспечивают удобство и высокую скорость печати. Встроенный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Ice Domain будет доступна в трех цветах: Deuterium Peak Silver Wing, Dark Knight и Deuterium Peak Transparent. Ожидается, что клавиатура поступит в продажу в августе по цене от 999 юаней (примерно 13 000 рублей).