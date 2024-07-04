Новинка от Red Magic предлагает уникальный набор функций по доступной цене.

Red Magic, известная своими игровыми смартфонами, расширяет свой ассортимент игровой периферии, представляя новую механическую клавиатуру Ice Domain. Клавиатура предназначена для геймеров, которые ценят удобство, эргономику и стиль.

Ice Domain имеет компактную 84-клавишную раскладку, благодаря чему клавиатура занимает меньше места на рабочем столе. Пользователи могут отсоединить корпус клавиатуры с помощью магнитов для легкой очистки. Боковая ручка позволяет легко настраивать клавиатуру и создавать собственные профили настроек. Клавиатура оснащена синхронными RGB-световыми эффектами Magic Light для персонализации атмосферы игры.

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Ice Domain имеет двухчиповую конструкцию Nordic + NXP, которая обеспечивает высокую частоту опроса как в проводном (8000 Гц), так и в беспроводном (4000 Гц) режимах, что гарантирует быстрый отклик и минимальную задержку. Поддержка Bluetooth добавляет универсальности и удобства при подключении.

Клавиатура имеет конструкцию с возможностью горячей замены клавиш, что позволяет геймерам настроить клавиатуру под свой вкус и стиль игры. Новинка также оснащена оригинальными переключателями SPEED Pro от Red Magic, которые обеспечивают удобство и высокую скорость печати. Встроенный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Ice Domain будет доступна в трех цветах: Deuterium Peak Silver Wing, Dark Knight и Deuterium Peak Transparent. Ожидается, что клавиатура поступит в продажу в августе по цене от 999 юаней (примерно 13 000 рублей).