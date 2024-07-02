Благодаря режиму TDP 80 Вт мини ПК мощнее и производительнее своих конкурентов с аналогичным оснащением.

Китайский производитель техники Metaphyuni Genesis Cube представил мини-ПК, отличающийся от других устройств с процессором Ryzen 7 8845HS наличием режима TDP 80 Вт. Этот режим позволяет увеличить производительность системы за счёт небольшого увеличения шума и температуры.

Genesis Cube - первый мини-ПК с процессором Ryzen 7 8845HS, который имеет режим TDP 80 Вт. Это делает его более мощным и производительным, чем другие мини-ПК с аналогичным оснащением. Metaphyuni утверждает, что даже в режиме TDP 80 Вт шум системы не превысит 48 дБ, а температура не превысит 88C.

реклама

Кроме режима TDP 80 Вт, Genesis Cube имеет ещё два режима: режим по умолчанию с TDP 45 Вт (шум 31 дБ, температура 61C) и режим с TDP 65 Вт (шум 38 дБ, температура 82C).

Metaphyuni оснастила Genesis Cube двухвентиляторной системой охлаждения с индивидуальной медной системой охлаждения и термоматериалом с фазовым переходом. Эта система позволяет эффективно отводить тепло от процессора даже в режиме TDP 80 Вт.

Genesis Cube имеет щедрый набор портов подключения, включая один порт OCuLink и два порта USB4. Это делает его пригодным для установок eGPU.

Genesis Cube продаётся по стартовой цене 3899 юаней (примерно 45 000 рублей). Однако компания Metaphyuni не имеет глобального присутствия, поэтому маловероятно, что Genesis Cube появится в продаже за пределами Китая.