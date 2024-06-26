Motorola S50 Neo предлагает мощный процессор, яркий экран и стильный дизайн по демократичной цене.

Motorola представила в Китае новый смартфон Motorola S50 Neo, который отличается стильным дизайном, мощными характеристиками и длительным сроком поддержки программного обеспечения.

S50 Neo оснащён 6,7-дюймовым изогнутым 10-битным дисплеем POLED с разрешением FHD+ и максимальной частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное и яркое изображение. Максимальная яркость экрана составляет 1600 нит, что позволяет комфортно использовать телефон даже на ярком солнце. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

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Телефон имеет тонкий профиль с приподнятым модулем задней камеры и защищён от воды по стандарту IP54.

Смартфон получил двойную камеру, включающую в себя датчик Sony IMX882 с разрешением 50 МП и поддержкой OIS, а также 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, которая также используется для макросъемки и съёмки глубины. Для селфи используется 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Moto S50 Neo работает на чипсете Snapdragon 6S Gen 3 и оснащён до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Телефон имеет большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 30 Вт.

Moto S50 Neo поставляется с операционной системой Android 14 и получит четыре года обновлений ОС.

Стоимость Moto S50 Neo начинается от 1399 юаней (примерно 16 000 рублей) за базовый вариант 8 ГБ + 256 ГБ. Конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ обойдутся в 1599 юаней (примерно 19 000 рублей) и 1899 юаней (примерно 22 000 рублей) соответственно. Смартфон будет доступен для покупки в Китае с 28 июня.

Телефон предлагается в цветах Grey, Olivine и Surf, разработанных в сотрудничестве с Pantone.