КНДР продолжает провокационные действия в отношении Южной Кореи, отправляя на территорию соперника шары с неприятным содержимым.

КНДР продолжает провокационные действия в отношении Южной Кореи, отправив в субботу более 300 воздушных шаров, наполненных мусором, в направлении южной границы. Такая реакция последовала в ответ на запуски агитационных листовок со стороны южнокорейских активистов, которые выступают против политики Пхеньяна.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что только 80 шаров приземлились на территории страны. По всей видимости, остальные шары с мусором не достигли своей цели, оставшись на территории Северной Кореи.

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Шары содержали различный, не представляющий угрозы мусор, включая бумагу и пластик. Это не первый случай, когда КНДР прибегает к таким действиям. В конце мая и начале июня Пхеньян уже отправил около тысячи подобных шаров с мусором в сторону Сеула, заявив, что это ответ на запуски листовок со стороны Южной Кореи.

Пхеньян утверждал, что направил 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами "нечистот" и пообещал впредь отвечать на каждый запуск листовок отправкой на Юг в десятки раз больше "агитационного мусора".

Такие действия КНДР вызывают осуждение со стороны международного сообщества и ведут к усугублению отношений между обеими странами. Южная Корея в ответ на провокационные действия КНДР приостановила межкорейское военное соглашение и заявляет о готовности начать военные учения на границе и пропагандистское вещание для граждан КНДР.

Ситуация остаётся напряжённой, и есть опасения, что "мусорная война" может перерасти в более серьёзный конфликт.