На ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple особое внимание будет уделено новым функциям искусственного интеллекта голосового помощника Siri.

Ежегодная Всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) традиционно становится площадкой для объявления новых функций и обновлений программного обеспечения. В этом году ожидается, что в центре внимания окажется Siri, цифровой помощник Apple. Утечка из Apple Insider проливает свет на значительные улучшения Siri, которые будут доступны в различных приложениях для iPhone.

Apple сосредоточилась на улучшении способности Siri понимать команды на родном языке пользователей. Цифровой помощник был обучен на более расплывчатых запросах и неконкретизированных запросах. Цель заключается в том, чтобы Siri мог выполнять задачи без использования специального синтаксиса. Вместо "Включи кофемашину" пользователи смогут сказать: "Привет, Siri, я хочу кофе".

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Также Siri сможет управлять камерой по голосовым командам. Пользователи смогут переключаться между режимами фото и видео, запускать таймер и переключаться между передней и задней камерами. Siri будет автоматически классифицировать электронные письма, составлять и отправлять письма, планировать отправку, помечать как спам, настраивать напоминания, создавать умные ответы и даже создавать резюме электронных писем.

Apple представит набор функций редактирования фотографий, основанных на генеративном искусственном интеллекте. Пользователи смогут удалять ненужные объекты с фотографий, заполнять пустые пространства с помощью ИИ, искать конкретные фотографии по изображённым на них людям или животным и применять фильтры на основе искусственного интеллекта. Siri сможет предлагать сводки веб-страниц, создавать новые группы вкладок и открывать частные вкладки по голосовым командам. Голосовой помощник позволит записывать голосовые заметки без помощи рук. Пользователи смогут создать новую запись, начать говорить, остановить запись, назначить имя и даже переместить запись в назначенную папку - все с помощью голосовых команд.



