Fairphone Fairbuds позволяют без труда заменить любые компоненты

Fairphone представляет новые TWS-наушники Fairbuds, которые переворачивают традиционные представления о беспроводных устройствах и делают акцент на ремонтопригодности и долговечности. Эти наушники отличаются уникальной возможностью быстро и легко заменять батареи как в самих наушниках, так и в зарядном кейсе.

Fairbuds созданы с учётом ремонтопригодности и простой замены компонентов. В течение нескольких секунд можно заменить батарею в наушниках или зарядном кейсе, что делает их более долговечными и снижает количество отходов. Также заменить можно все внутренние компоненты, хотя это занимает больше времени и усилий.

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Корпус наушников защищён от дождя и пота по стандарту IP54. Fairphone использует переработанные материалы при производстве Fairbuds, что соответствует философии компании по созданию экологически безопасных продуктов. Наушники также поддерживают активное шумоподавление (ANC), что позволяет погрузиться в мир музыки не отвлекаясь на окружающую среду.

Fairbuds оснащены 11-миллиметровыми драйверами с титановым покрытием, которые обеспечивают высокое качество звука. Звучание наушников можно настраивать с помощью эквалайзера доступного в фирменном приложении. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и два кодека: AAC и SBC.

По заверениям производителя, батарея ёмкостью 45 мАч обеспечивает до 5 часов непрерывного воспроизведения с включённым шумоподавлением. Зарядный кейс позволяет полностью зарядить наушники три раза. Для зарядки кейса используется порт USB-C, беспроводная зарядка не поддерживается.

Fairbuds представлены в двух цветовых вариантах исполнения чёрном и белом. Приобрести новинку можно в официальных магазинах Fairphone. На наушники распространяется гарантия на 3 года.

Fairbuds - это не просто наушники, а заявление о том, что ремонтопригодность это важная частью любого электронного устройства. С возможностью быстрой замены батареи, качественным звуком и широким набором функций, Fairbuds - отличный выбор для всех, кто ценит долговечность и качество.