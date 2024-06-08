Бюджетный планшет Huawei MatePad SE 11 получил достойные характеристики и металлический корпус.

Компания Huawei расширяет свой ассортимент планшетов, представляя новый бюджетный MatePad SE 11. Этот планшет предназначен для широкого круга пользователей, которые ищут устройство по демократичной цене с большим экраном и длительным временем автономной работы.

MatePad SE 11 отличается тонким и лёгким металлическим корпусом и представлен в двух цветовых вариантах: Crystal Blue (кристально синий) и Nebula Grey (туманно серый). Он имеет размеры 252,3 x 163,8 x 6,9 мм и вес 475 г, что делает его достаточно компактным и удобным для использования в дороге.

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Планшет оснащён 11-дюймовым TN ЖК-экраном (IPS) с разрешением FHD+ (1920 x 1200 пикселей) и соотношением экрана к корпусу 85%, что обеспечивает широкое пространство для просмотра контента и работы с приложениями. Экран предлагает пиковую яркость 400 нит, контрастность 1400:1, 16,7 миллионов цветов, 100% цветовую гамму sRGB и специальный режим для комфортного чтения электронных книг.

Huawei не предоставила точной информации о типе процессора, но в сообщениях упоминается, что это может быть либо Kirin 710A, либо чипсет Snapdragon 680. Планшет работает под управлением HarmonyOS 2.0, что обеспечивает плавную работу и широкий набор функций, включая совместную работу на нескольких экранах для плавной передачи данных и совместного использования устройства.

MatePad SE 11 доступен в вариантах хранилища 64 ГБ или 128 ГБ, а также в вариантах оперативной памяти 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ.

Планшет оснащён задней камерой с линзой на 8 МП и фронтальной камерой на 5 МП для видеозвонков и селфи. MatePad SE 11 получил большой аккумулятор ёмкостью 7700 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, что обеспечивает длительное время работы от одной зарядки.

MatePad SE 11 поддерживает стилус M-Pen Lite для письма, рисования и заметок. Варианты подключения включают Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.1 и порт USB Type-C. Планшет также оснащён датчиком внешней освещённости, четырьмя динамиками Huawei Histen 9.0 и поддержкой USB OTG.

Информация о цене Huawei MatePad SE 11 пока не доступна. Ожидается, что она будет опубликована в ближайшее время.