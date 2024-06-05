Motorola Edge (2024) предлагает покупателям интересные характеристики и множество функций по цене в 50 000 рублей.

Компания Motorola расширила свою линейку смартфонов, добавив в нее новую модель под названием Motorola Edge (2024), которая является последователем популярного устройства Edge (2023), представленного еще в октябре 2023 года. Новый смартфон получил ряд значительных улучшений, включая более мощный процессор и улучшенную камеру.

Motorola Edge (2024) получил 6,6 дюймовый pOLED дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей и максимальной частотой обновления изображения 144 Гц. Экран обеспечивает яркие и чёткие изображения с широким цветовым диапазоном, достигая пиковой яркости до 1300 нит и защищённый стеклом Gorilla Glass 3.

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Под капотом устройства расположился чипсет Snapdragon 7s Gen 2 с частотой до 2,4 ГГц, который обеспечивает высокую производительность по сравнению со своими конкурентами. В сочетании с графическим процессором Adreno 710, этот процессор обеспечивает плавную работу и высокую производительность как для выполнения повседневных задач, так и запуска требовательных игр.

Основная камера смартфона Motorola Edge (2024) оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony LYT-700C с диафрагмой f/1,88 и оптической стабилизацией изображения, что обеспечивает отличное качество фотографий и видео. Дополнительно, на задней панели имеется сверхширокоугольный модуль на 13 МП для создания эффектных панорам. Для любителей селфи доступна 32-мегапиксельная фронтальная камера с технологией Quad Pixel для ярких и чётких снимков.

Смартфон работает на операционной системе Android 14 и оснащён мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживающим технологию быстрой зарядки мощностью до 68 Вт и беспроводную зарядку до 15 Вт. Кроме того, он имеет степень защиты от пыли и воды по стандарту IP68, поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и стереодинамики с технологией Dolby Atmos.

Стоимость нового смартфона Motorola Edge (2024) составит $549,99 (примерно 50 000 рублей), а его релиз запланирован на 20 июня. Устройство будет доступно для покупки на официальном сайте компании Motorola.com.