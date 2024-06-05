Realme Narzo N63 предлагает потенциальным покупателям достойные характеристики по крайне низкой цене 9 000 рублей.

Realme выпустила новый бюджетный смартфон Narzo N63. Несмотря на свою доступную цену, новинка предлагает достойные характеристики и стильный дизайн с задней панелью из натуральной кожи.

Narzo N63 имеет тонкий корпус толщиной всего 7,74 мм и стильную заднюю панель из натуральной кожи. Это делает его одним из самых тонких смартфонов в своём ценовом сегменте. Устройство доступно в двух цветах: Twilight Purple (сумеречный фиолетовый) и Leather Blue (кожаный синий).

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Смартфон оснащён 6,74-дюймовым ЖК-экраном HD+ IPS с разрешением 1600 x 720 пикселей. Он имеет частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку и отзывчивость при использовании. Пиковая яркость экрана достигает 450 нит, что позволяет использовать смартфон даже при ярком солнечном свете.

Narzo N63 оснащается восьмиъядерным процессором UNISOC T612 и графическим процессором Mali-G57. Смартфон предлагает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSD. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для ежедневных задач и не слишком требовательных игр.

Устройство оснащено большим аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.

Задняя камера Narzo N63 включает в себя основной датчик на 50 МП с диафрагмой f/1,8 и датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП и диафрагму f/2.0. Камеры предлагают хорошее качество фотографий и видео для своего ценового сегмента.

Narzo N63 имеет боковой датчик отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъем и нижний динамик. Он также поддерживает двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС и USB Type-C.

Narzo N63 поступит в продажу 10 июня на Amazon и Realme.com. Устройство доступно в двух конфигурациях: 4 ГБ + 64 ГБ, по цене 8499 рупий (примерно 9 000 рублей) и 4 ГБ + 128 ГБ по цене 8999 рупий (примерно ( 9 600 рублей).

Realme Narzo N63 - это новый бюджетный смартфон со стильным дизайном, отличным экраном и быстрой зарядкой. Он идеально подходит для пользователей, которые ищут доступный телефон с хорошими функциями и длительным временем автономной работы.