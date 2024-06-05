Новый смартфон от Xiaomi предлагает широкий набор функций и достойные характеристики по демократичной цене.

Xiaomi выпустила новый бюджетный смартфон Redmi 13 4G на европейском рынке. Это преемник популярного Redmi 12, который предлагает обновленный дизайн и множество улучшений по сравнению с предшественником.

Redmi 13 4G сохраняет знакомый дизайн с двумя выступающими датчиками камеры на задней панели и светодиодной вспышкой. Телефон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP53. Боковой сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Спереди установлен 6,79-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и максимальной частотой обновления изображения 90 Гц, что обеспечивает плавную и яркую картинку.

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Redmi 13 4G оснащён двойной задней камерой. Основной датчик имеет разрешение 108 МП, что является значительным улучшением по сравнению с 50 МП у предшественника. Второй датчик - 2 МП объектив глубины. К сожалению, в новом устройстве отсутствует сверхширокоугольный модуль. На передней панели установлена модернизированная 13-мегапиксельная камера для селфи.

Под капотом Redmi 13 4G работает чипсет MediaTek Helio G91 Ultra. Смартфон предлагается в вариантах с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство питается от большого аккумулятора ёмкостью 5030 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Redmi 13 4G работает на операционной системе Android 14 с интерфейсом HyperOS.

Redmi 13 4G доступен в Европе в четырёх цветах: синем, розовом, золотом и чёрном. Цена начинается от 199,99 евро (20 000 рублей) за вариант 6 ГБ + 128 ГБ и 229,99 евро (23 000 рублей) за вариант 8 ГБ + 256 ГБ.