Новый смартфон от Blackview для любителей активного отдыха.

Компания Blackview представила новый прочный смартфон Oscal Pilot 2, который предназначен для использования в экстремальных условиях. Смартфон отличается уникальным двойным экраном, мощным светодиодным фонариком и прочной конструкцией, что делает его идеальным выбором для туристов, строителей, любителей активного отдыха и всех, кто нуждается в надежном и функциональном устройстве.

Oscal Pilot 2 получил 6,5-дюймовую панель с частотой обновления изображения 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass 5, что обеспечивает яркое и плавное изображение в любых условиях. На задней панели смартфона расположен ещё один 1,3-дюймовый круглый экран, который можно использовать для вывода уведомлений и другой информации.

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Смартфон Oscal Pilot 2 выдерживает погружение под воду, а также падение с высоты 1,2 метра. Blackview заявляет, что смартфон может работать в диапазоне температур от -20C до 60C, что делает его подходящим для использования в различных климатических условиях.

Oscal Pilot 2 оснащён чипсетом MediaTek Helio G99, который обеспечивает достаточную мощность для смартфона, но не поддерживает подключение 5G. Конфигурация ОЗУ/хранилища составляет 8 ГБ/256 ГБ, но объем памяти можно расширить с помощью карты памяти. Смартфон оснащён большим аккумулятором ёмкостью 8800 мАч который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

На задней панели расположилась основная камера на 50 Мп с сенсором Samsung isocell GN5. Смартфон также имеет сверхширокоугольный датчик. Светодиодный фонарик отличился высокой яркостью 170 люмен и дальностью освещения до 18 метров, что позволяет эффективно использовать его в тёмное время суток.

Смартфон весит 368 граммов и имеет толщину 17 мм. Он доступен в трёх цветах: оранжевом, чёрном и зелёном.

Blackview Oscal Pilot 2 можно приобрести по цене $279,99 (примерно 25 000 рублей) и доступен для покупки непосредственно на сайте Blackview.

Oscal Pilot 2 - это надежный и функциональный смартфон, который идеально подходит для использования в экстремальных условиях. Двойной экран, яркий светодиодный фонарик и прочная конструкция делают его отличным выбором для туристов, строителей и любителей активного отдыха.