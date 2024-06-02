NeoBuds Evo могут похвастать аудиокодеками с малой задержкой и эффективным шумоподавлением.

Edifier представила свои новые беспроводные наушники NeoBuds Evo, которые обещают превосходное качество звука и эффективное шумоподавление.

NeoBuds Evo отличаются сертификацией Hi-Res, что означает, что они поддерживают декодирование звука до 192 кГц/24 бит, обеспечивая точность и детализацию звука.

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Наушники имеют максимальную глубину шумоподавления 48 дБ при частоте 4000 Гц. Это снижает окружающий шум, позволяя пользователям сосредоточиться на музыке, аудиокнигах или подкастах, ни на что не отвлекаясь. Edifier предлагает два режима шумоподавления: "Глубокое шумоподавление" для максимального снижения шума и "Комфортное шумоподавление" для более сбалансированного восприятия, позволяющего проходить некоторым звукам окружающей среды.

NeoBuds Evo оснащены шестью высокопроизводительными микрофонами, что обеспечивает чёткое качество голоса во время разговоров. Микрофоны работают вместе с обновлёнными алгоритмами шумоподавления при вызове, чтобы минимизировать фоновый шум и улучшить разборчивость голоса даже в ветреной или шумной обстановке.

Подключение Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное и надёжное соединение с любым устройством, а поддержка высококачественных кодеков, таких как LHDC 5.0, LDAC, AAC и SBC, гарантирует качественную беспроводную передачу звука. NeoBuds Evo работают без подзарядки около 11 часов с отключённым шумоподавлением. При включённом ANC время воспроизведения снижается примерно до 7 часов. Входящий в комплект кейс для зарядки обеспечивает дополнительные 37 часов (с отключённым шумоподавлением) или 25 часов (с включённым шумоподавлением) воспроизведения. Быстрая 15-минутная зарядка обеспечивает 4 часа воспроизведения.

Ушные вкладыши изготовлены из антибактериальных материалов, подавляющих рост бактерий на 99,9%. Кроме того, в комплект входят семь пар ушных вкладышей разных размеров, что обеспечивает удобную и надёжную посадку в ушных каналах. Сами наушники доступны к покупке по цене 599 юаней (примерно 7 600 рублей).