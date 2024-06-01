Чипсет предназначен для компьютеров нового типа "Chromebook".

MediaTek представит свой новый чипсет Kompanio 838 для Chromebook на выставке Computex 2024. Этот чип обещает значительное улучшение производительности и расширение функциональности по сравнению с предшественниками.

Kompanio 838 производится по 6-нм технологии, что обеспечивает более высокую эффективность и снижение потребления энергии. Чип предлагает на 66% более быстрый процессор и на 76% более быстрый графический процессор. Также чипсет поддерживает подключение двух дисплеев с разрешением 4K, что идеально подходит как для развлечений (потоковая передача контента 4K), так и для повышения производительности (подключение к мониторам высокого разрешения). Чип поддерживает Wi-Fi 6 и 6E с помощью технологии MediaTek Filogic, что обеспечивает более быстрый и надёжный доступ в Интернет.

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Kompanio 838 экономичен и позволяет Chromebook работать весь день без подзарядки. Чип оснащён MediaTek Imagiq 7-й серии для фото и видео профессионального уровня с поддержкой двух камер. MediaTek NPU 650 предназначен для оптимизации задач искусственного интеллекта, таких как распознавание голоса и обработка изображений.

Другие технические характеристики процессора:

* Процессор: 2 x Arm Cortex-A78 (2,6 ГГц) + 6 x Arm Cortex-A55 (2,0 ГГц)

* Память: LPDDR4x, DDR4 64-бит

* Хранилище: eMMC 5.1

* Графический процессор: Arm Mali-G57 MC3

* Разрешение экрана: 4К60 + 4К30

* Видеокодирование: H.264, HEVC

* Видеодекодирование: H.264, HEVC, ВП-9, AV1

* Камера: 16 МП + 16 МП (30 кадров в секунду)

* Подключение: PCIe x1, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Компании, производящие Chromebook, могут использовать Kompanio 838 для создания более мощных и функциональных устройств. Этот чип обещает предоставить пользователям отличный пользовательский опыт с увеличенной производительностью, улучшенной связью и длительным временем работы от батареи.