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Zerox852
MediaTek представила свой новый чипсет Kompanio 838 на выставке Computex 2024
Чипсет предназначен для компьютеров нового типа "Chromebook".

MediaTek представит свой новый чипсет Kompanio 838 для Chromebook на выставке Computex 2024. Этот чип обещает значительное улучшение производительности и расширение функциональности по сравнению с предшественниками.

Kompanio 838 производится по 6-нм технологии, что обеспечивает более высокую эффективность и снижение потребления энергии. Чип предлагает на 66% более быстрый процессор и на 76% более быстрый графический процессор. Также чипсет поддерживает подключение двух дисплеев с разрешением 4K, что идеально подходит как для развлечений (потоковая передача контента 4K), так и для повышения производительности (подключение к мониторам высокого разрешения). Чип поддерживает Wi-Fi 6 и 6E с помощью технологии MediaTek Filogic, что обеспечивает более быстрый и надёжный доступ в Интернет.

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Kompanio 838 экономичен и позволяет Chromebook работать весь день без подзарядки. Чип оснащён MediaTek Imagiq 7-й серии для фото и видео профессионального уровня с поддержкой двух камер. MediaTek NPU 650 предназначен для оптимизации задач искусственного интеллекта, таких как распознавание голоса и обработка изображений.

Другие технические характеристики процессора:

* Процессор: 2 x Arm Cortex-A78 (2,6 ГГц) + 6 x Arm Cortex-A55 (2,0 ГГц)

* Память: LPDDR4x, DDR4 64-бит

* Хранилище: eMMC 5.1

* Графический процессор: Arm Mali-G57 MC3

* Разрешение экрана: 4К60 + 4К30

* Видеокодирование: H.264, HEVC

* Видеодекодирование: H.264, HEVC, ВП-9, AV1

* Камера: 16 МП + 16 МП (30 кадров в секунду)

* Подключение: PCIe x1, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Компании, производящие Chromebook, могут использовать Kompanio 838 для создания более мощных и функциональных устройств. Этот чип обещает предоставить пользователям отличный пользовательский опыт с увеличенной производительностью, улучшенной связью и длительным временем работы от батареи.

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