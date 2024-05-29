Смартфон получил получил стильный дизайн и впечатляющие характеристики.

Компания Motorola готовится к релизу новой линейки складных смартфонов Razr 50, которая состоит из двух моделей: Razr 50 и Razr 50 Ultra. Эти устройства станут преемниками популярных моделей Razr 40, которые были представлены в прошлом году.

Ожидается, что новинки получат стильный дизайн и улучшенные характеристики, которые сделают их привлекательными для тех, кто ищет современный и функциональный складной телефон.

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Недавно Motorola Razr 50 был замечен на сайтах сертификации TENAA и 3C, что подтверждает его скорый выход на рынок. Также складной телефон появился на платформе тестирования Geekbench, которая даёт более точную информацию о его технических характеристиках.

Согласно данным Geekbench, Motorola Razr 50 будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300X, который ещё не был официально представлен, но ожидается в ближайшее время. Этот чипсет обеспечивает высокую производительность и плавную работу устройства.

Motorola Razr 50 также будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и будет поставляться с операционной системой Android 14 "из коробки". В результатах тестирования на Geekbench Razr 50 набрал 1033 балла в одноядерном тесте и 2751 балла в многоядерном тесте, что свидетельствует о его достаточно высокой производительности.

Сертификация 3C Motorola Razr 50 показывает, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. По слухам, устройство будет питаться от аккумулятора ёмкостью 4200 мАч, что обеспечит достаточное время работы от одной зарядки.

Помимо этого, утечки информации сообщают, что Motorola Razr 50 будет оснащён 6,9-дюймовым основным дисплеем POLED с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает яркую и детализированную картинку. Также в телефоне будет 3,6-дюймовый дополнительный OLED-экран, который позволяет пользоваться некоторыми функциями без раскладывания устройства.

На задней панели Motorola Razr 50 будет расположена двойная камера с разрешением 50 + 13 МП, которая обеспечивает отличное качество фото и видео.

В целом, Motorola Razr 50 предлагает множество функций и характеристик, которые делают его привлекательным вариантом для тех, кто ищет современный и функциональный складной телефон. Он сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность, длительное время работы от батареи и отличное качество камеры.