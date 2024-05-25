В преддверии официальной презентации стали известны основные характеристики смартфонов.

Vivo готовится к запуску своих новейших смартфонов из серии S - S19 и S19 Pro, который запланирован на 30 мая. Несмотря на то, что официальная информация пока держится в секрете, недавние утечки от источника Digital Chat Station (DCS) раскрывают основные характеристики устройств.

Модель S19 будет оснащаться плоским OLED-дисплеем размером 6,78 дюймов разрешением 1,5K и пиковой яркостью 4500 нит. Под капотом устройства расположился процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который подпитывается от огромного аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

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Система камер S19 будет простой: основной датчик GNJ 50 Мп с диагональю 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией для лучшей съёмки в условиях низкой освещённости. Дополнительно будет установлен сверхширокоугольный сенсор на 8 МП и "кольцо мягкого освещения", которое обеспечит более качественные снимки вблизи.

Другие характеристики устройства включают инфракрасные датчики, NFC для бесконтактных платежей и защиту от воды и пыли по стандарту IP64.

Что касается S19 Pro, он получит тот же самый дисплей, но с одной отличительной чертой: панель будет изогнута. Смартфон будет работать на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9200+.

S19 Pro будет питаться от батареи ёмкостью 5500 мАч, немного меньшую по сравнению со стандартной моделью, но тем не менее она сохранит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Система камер S19 Pro будет включать 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 50-мегапиксельный сенсор IMX816 с оптической стабилизацией изображения для телефотосъемки.

Говорят, что телеобъектив поддерживает 50-кратный цифровой зум, а S19 Pro также будет иметь кольцо с мягкой подсветкой на задней панели.

Что касается долговечности, S19 Pro будет иметь высокие рейтинги IP68 и IP69 водонепроницаемости, что делает его устойчивым к погружению в воду, струям воды под высоким давлением и высоким температурам.