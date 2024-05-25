Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Стали известны основные характеристики смартфонов Vivo S19 и S19 Pro
В преддверии официальной презентации стали известны основные характеристики смартфонов.

Vivo готовится к запуску своих новейших смартфонов из серии S - S19 и S19 Pro, который запланирован на 30 мая. Несмотря на то, что официальная информация пока держится в секрете, недавние утечки от источника Digital Chat Station (DCS) раскрывают основные характеристики устройств.

Модель S19 будет оснащаться плоским OLED-дисплеем размером 6,78 дюймов разрешением 1,5K и пиковой яркостью 4500 нит. Под капотом устройства расположился процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который подпитывается от огромного аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

реклама

Система камер S19 будет простой: основной датчик GNJ 50 Мп с диагональю 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией для лучшей съёмки в условиях низкой освещённости. Дополнительно будет установлен сверхширокоугольный сенсор на 8 МП и "кольцо мягкого освещения", которое обеспечит более качественные снимки вблизи.

Другие характеристики устройства включают инфракрасные датчики, NFC для бесконтактных платежей и защиту от воды и пыли по стандарту IP64.

Что касается S19 Pro, он получит тот же самый дисплей, но с одной отличительной чертой: панель будет изогнута. Смартфон будет работать на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9200+.

S19 Pro будет питаться от батареи ёмкостью 5500 мАч, немного меньшую по сравнению со стандартной моделью, но тем не менее  она сохранит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Система камер S19 Pro будет включать 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 50-мегапиксельный сенсор IMX816 с оптической стабилизацией изображения для телефотосъемки.

Говорят, что телеобъектив поддерживает 50-кратный цифровой зум, а S19 Pro также будет иметь кольцо с мягкой подсветкой на задней панели.

Что касается долговечности, S19 Pro будет иметь высокие рейтинги IP68 и IP69 водонепроницаемости, что делает его устойчивым к погружению в воду, струям воды под высоким давлением и высоким температурам.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #vivo s19 #s19 pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
20
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
6
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
11
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
7
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
3
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
5
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
5
«Роскосмос» обещает завершить второй этап создания Российской орбитальной станции в 2033 году
1
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
7

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
19
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
16
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
15:48
Согласен!
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Руслан
15:47
Согласен с мнением , что амд берут опытные люди, которые понимают , что им нужно от видеокарты, это вовсе не означает приверженность к той или иной компании.
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Никита Бабаед
15:43
ждём 12 винду, в которой ещё больше всего вырезано/спрятано, и больше требований к железу
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
Колючка
15:43
да это и не аргумент, а констатация свершившегося факта
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Руслан
15:41
"Люди берут" - сильный аргумент!
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Наиль Серазетдинов
15:31
Не могу - нужен для работы
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Дмитрий
15:30
А еще у них и оружия уже почти нет и боеприпасов, не дай бог война мировая, у нас то военная машина раскручена, а у них всё загибается потихоньку!
В Бундесвере присутствует нехватка бронежилетов, касок и военной формы
Наиль Серазетдинов
15:30
У Т14 он Х-образный, это был дизель предложенный для перекачки нефти-газа, но потенциальных клиентов не заинтересовал. А изначально родословную ведёт от какого то немецкого движка. Я читал что для дов...
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
Дмитрий
15:29
Зассали и свалили, жить то все хотят!)))
ГБР Украины выясняет, почему части ВСУ ушли с позиций приграничья без приказа
HP91
15:28
Нужна ли война европейцам или нет ,но гореть в пламени от ядерного удара придется им всем не зависимо от их желания. Так что лучшим сценарием пока для европейцев будет сносить своие правительство как ...
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем