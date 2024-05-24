Philips Evnia 27M2N5500 предлагает передовые технологии по приемлемой цене 27 000 рублей.

Компания Philips представила новый 27-дюймовый игровой монитор Philips Evnia 27M2N5500, сочетающий в себе заботу об окружающей среде и высокую производительность. Монитор станет отличным выбором для геймеров, которые хотят получить высокое качество изображения и при этом не забывать о экологической ответственности.

Evnia 27M2N5500 оснащается IPS-панелью с разрешением 1440p, что обеспечивает чёткую и детализированную картинку. Частота обновления изображения до 180 Гц и быстрое время отклика 1 мс GtG гарантируют плавность и чёткость движения в динамичных играх. Сертификация VESA DisplayHDR 400 подтверждает высокую контрастность и широкую цветовую палитру, что позволяет получить реалистичное изображение.

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Монитор также обладает широким охватом цветовых пространств: 125% sRGB, 93,5% DCI-P3 и 89% Adobe RGB. Это обеспечивает точную цветопередачу, что особенно важно для профессионалов, работающих с графикой и видео.

Philips особое внимание уделила экологичности своего продукта. Эргономичная подставка монитора на 35% состоит из переработанного пластика, а корпус на 85% изготовлен из переработанных материалов. Это позволяет снизить воздействие на окружающую среду без ущерба качеству и функциональности.

Новинка оснащается двумя портами HDMI 2.0, четырьмя нисходящими портами USB 3.2 Type-A (2x быстрая зарядка BC 1.2), восходящим портом USB Type-B, портом дисплея 1.4 и разъемом 3,5 мм, что обеспечивает широкие возможности подключения различных устройств.

Philips Evnia 27M2N5500 поступит в продажу в мае 2024 года по цене 239,99 фунтов стерлингов (примерно 27 000 рублей).