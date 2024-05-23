POCO F6 и POCO F6 Pro представляют собой обновлённые версии популярных смартфонов Redmi Turbo 3 и Redmi K70 Pro.

Xiaomi представила новые смартфоны из серии POCO F6 на мировом рынке, включая модели POCO F6 и POCO F6 Pro. Они представляют собой обновлённые версии популярных смартфонов Redmi Turbo 3 и Redmi K70 Pro, которые изначально были доступны только в Китае. Это неудивительно, учитывая, что телефоны POCO являются переименованными версиями устройств Redmi.

POCO F6 и F6 Pro оснащены 6,67-дюймовым OLED-дисплеем со сканером отпечатков пальцев и частотой обновления изображения 120 Гц. Poco F6 имеет разрешение 1,5K и яркость 2400 нит, в то время как F6 Pro имеет разрешение 2K и яркость 4000 нит. Оба экрана защищены стеклом Gorilla Glass Victus. Модель F6 имеет два круглых выступа для камеры, в то время как F6 Pro имеет прямоугольный остров для камер.

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POCO F6 оснащён двойной задней камерой с основным датчиком Sony LYT-600 на 50 МП с поддержкой OIS и сверхширокоугольным объективом на 8 МП. POCO F6 Pro имеет тройную заднюю камеру с основным объективом на 50 МП с поддержкой OIS, макро-модулем на 2 МП и сверхширокоугольным датчиком на 12 МП. Обе модели также оснащены фронтальными камерами на 20 МП и 16 МП соответственно, а также функциями искусственного интеллекта.

Внутри POCO F6 установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3, в то время как F6 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2. Оба устройства предлагают различные варианты по объёму оперативной и встроенной памяти, а также системы охлаждения. Аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.

Серия POCO F6 поставляется с Android 14 на базе HyperOS. Цены в Индии начинаются от 29 999 рупий ( примерно 32 000 рублей) за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. На мировых рынках цены на POCO F6 составляют от 379 до 429 долларов ( примерно 34 - 39 000 рублей) за различные конфигурации. Модели F6 Pro стоят от 499 до 629 долларов (примерно 45 - 57 000 рублей) в зависимости от объёма оперативной и встроенной памяти.