Oppo Enco Air 4 Pro предлагают покупателям прекрасные технические характеристики по цене 3 500 рублей.

Официальный релиз беспроводных наушников Oppo Enco Air 4 Pro оправдал ожидания фанатов марки, предлагая широкий спектр передовых технологий по привлекательной цене.

Наушники обладают высочайшим уровнем шумоподавления до 49 дБ, идеально подходящим для блокировки внешних помех во время рабочих поездок, тренировок или путешествий. Система шумоподавления с тремя микрофонами снижает окружающий шум на широком диапазоне частот до 4000 Гц. Кроме того, интеллектуальный алгоритм защиты от шума ветра минимизирует помехи во время звонков, даже при скорости ветра до 20 км/ч.

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Что касается звука, Enco Air 4 Pro оснащены 12,4-миллиметровыми излучателями с титановым покрытием и сертификацией Hi-Res Audio Wireless, обеспечивая насыщенное и детальное звучание. Поддержка аудиокодека LHDC 5.0 повышает качество звука за счёт более высокой скорости передачи данных по сравнению со стандартными кодеками.

Большая батарея наушников позволяет использовать наушники на протяжении 44 часов с использованием кейса для зарядки или до 12 часов без него.

Enco Air 4 Pro используют Bluetooth 5.4 для стабильного соединения и имеют низкую задержку звука в 47 мс, что минимизирует задержку при играх или просмотре видео.

Поддержка автоматического подключения при открытии чехла и возможность легко переключаться между устройствами делают использование наушников очень удобным. Enco Air 4 Pro имеют элегантный дизайн с матовой текстурой и степенью защиты IP55 от пыли и воды.

Enco Air 4 Pro уже доступен для предзаказа в Китае по специальной цене 269 юаней (примерно 3 500 рублей) и в скором времени появится на мировых рынках.