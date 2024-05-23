Очки оснащены передовыми микро-светодиодными панелями Sony и виртуальным дисплеем.

Компания Viture анонсировала свою новую разработку — очки дополненной реальности Viture Pro XR. Представленные очки дают возможность пользователям отображать контент в расширенной реальности, подключаясь к смартфону или игровой консоли через один магнитный разъем. Новинка оснащается звуковой системой Harman AudioEFX 3D для воспроизведения захватывающего и точного звука во время просмотра фильмов или игровых сессий.

Viture Pro XR оснащены передовыми микро-светодиодными панелями Sony, обеспечивающими яркость до 4000 нит и виртуальный дисплей размером до 135 дюймов. Частота обновления 120 Гц гарантирует четкое изображение без размытости или задержек. Очки также оснащены электрохромной плёнкой, которая может мгновенно тускнуть при ярокм солнечном свете, блокируя более 99% световых излучений.

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Очки Viture Pro XR выполнены в алюминиевом корпусе и весят всего 78 грамм. Они поставляются с комплектом аксессуаров, включая чехол, магнитный кабель USB-C и насадки для носа различных размеров.

Для геймеров доступна мобильная док-станция Viture Pro, входящая в коллекцию Viture Pro Collection, которая позволяет использовать различные входы HDMI или USB-C, продлевая при этом время автономной работы устройства до 16 часов. Коллекция также включает Bluetooth-контроллер Viture x 8BitDo Ultimate C.

Приложение SpaceWalker, доступное для Android, iPhone, Mac и Windows, обеспечивает поддержку видео 3D/VR, нескольких экранов и инструменты повышения производительности в виртуальной среде.

Viture Pro XR доступны по цене $549 (примерно 52 тыс.рублей), а комплект, включающий дополнительные аксессуары, можно приобрести на официальном сайте Viture за $708 (примерно 65 тыс.рублей).