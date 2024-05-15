Acer предлагает новый ультратонкий и легкий ноутбук Extraordinary Go по цене 39 000 рублей.

Acer выпустила на рынок новый ультратонкий и лёгкий ноутбук под названием Extraordinary Go. Ноутбук работает на процессоре Intel Core i5-12450H и предлагает множество интересных функций.

Вес нового ноутбука составляет всего 1,49 кг, а его аккумулятор имеет ёмкость 58 Втч. Адаптер питания на основе нитрида галлия обеспечивает мощность до 100 Вт. Согласно заявлению компании, время автономной работы составляет около 8 часов, однако фактическое время может варьироваться в зависимости от использования.

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При открытии крышки вы обнаружите 14-дюймовую IPS-панель с соотношением сторон 16:10, разрешением Full HD и частотой обновления экрана 60 Гц. Цветовая гамма NTSC 45% не идеальна для редактирования видео или фотографий, но подходит для работы с текстом и других задач, не требующих точной цветопередачи.

Особенностью этого ноутбука является возможность открыть крышку на 180 градусов. Также в его оснащение входят камера Full HD и подсвечиваемая клавиатура.

Для охлаждения используются две тепловые трубки и два вентилятора. Пользователь может выбирать между тремя режимами производительности с помощью Fn+F для нахождения оптимального баланса между производительностью и временем автономной работы в зависимости от задач.

Что касается беспроводных возможностей, ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth. Он также оснащён высокоскоростной памятью LPDDR5 и двумя высокоскоростными твердотельными накопителями PCIe Gen4 с двумя слотами M.2. Поставляется он с предустановленной памятью объёмом 16 ГБ и тактовой частотой 4800 МГц.

Ноутбук доступен для предварительного заказа в Китае по цене 2999 юаней ( примерно 39 000 рублей) и представлен в единственном цвете Arctic Grey.