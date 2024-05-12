Благодаря конструкции шарнира ноутбук раскладывается на все 360 градусов.

Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X1 Yoga 2024 года, оснащённый процессором Intel Meteor Lake-U. Эта последняя модель является преемником текущего поколения ноутбуков Lenovo Gen 8 на базе процессоров Raptor Lake 13-го поколения и предлагает ряд улучшений и новых функций.

ThinkPad X1 Yoga 2024 года отличается универсальным форм-фактором с шарниром на 360 градусов, позволяющим использовать его в качестве ноутбука, планшета или в различных других положениях. Он имеет тонкий и лёгкий корпус из авиационного алюминия, весом всего 1,35 кг и толщиной 15,5 мм, что обеспечивает удобство переноски и использования в любых условиях.

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Новинка оснащается ярким OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, максимальной частотой обновления изображения 120 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, что обеспечивает исключительное качество изображения и плавный пользовательский интерфейс. Максимальная яркость экрана составляет 400 нит, что обеспечивает хорошую видимость даже в условиях яркого освещения.

В плане производительности ThinkPad X1 Yoga 2024 года оснащён процессором Intel Core Ultra 7 155U среднего класса, который обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач и многозадачности. Ноутбук также предлагает 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной, обеспечивая быструю и отзывчивую работу.

Для подключения ThinkPad X1 Yoga 2024 года имеет два порта Thunderbolt 4, один HDMI 2.1, два USB-A и один аудиоразъём 3,5 мм, что обеспечивает широкий спектр вариантов подключения для периферийных устройств. Он также оснащён аудиоархитектурой Dolby Vision и имеет сертификат надёжности MIL-STD-810H, что дает гарантию его долговечности при использовании в любых условиях.

Новый Lenovo ThinkPad X1 Yoga уже доступен для предварительного заказа в китайской розничной сети JD.com по цене 15 999 юаней (примерно 206 тыс.рублей). Точная дата его запуска и подробности о глобальной доступности ещё не объявлены.