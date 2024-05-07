Lenovo Tab K11 предназначен для использования рабочими на предприятиях.

Lenovo представила Lenovo Tab K11, новый планшет, предназначенный для использования на предприятиях и ИТ-специалистов. Lenovo Tab K11 совмещает в себе производительность, безопасность и долговечность, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которым необходимо надёжное и эффективное устройство.

Планшет оснащён 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением WUXGA, обеспечивая чёткое и отзывчивое взаимодействие с пользователем. Он оснащён чипсетом MediaTek Helio G88 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную многозадачность и быстрый доступ к приложениям и данным.

реклама

Lenovo Tab K11 отличается длительным временем автономной работы благодаря мощному аккумулятору емкостью 7040 мАч. Он также поддерживает технологию быстрой зарядки, что позволяет пользователям быстро зарядить устройство, когда это необходимо.

Для обеспечения безопасности Lenovo Tab K11 поставляется с предустановленным программным обеспечением премиум-класса, включая Nebo для преобразования рукописного текста в печатный, MyScript Calculator для решения уравнений в реальном времени и WPS для создания документов. Планшет также поддерживает Lenovo Freestyle и Lenovo Tab Pen Plus, что ещё больше повышает его универсальность и удобство использования.

Lenovo Tab K11 имеет ультратонкий корпус толщиной всего 7,1 мм и весом 465 грамм, что делает его лёгким и портативным. Он также имеет защиту от воды и пыли IP52, обеспечивая устойчивость к брызгам.

Для фотосъемки Lenovo Tab K11 оснащён 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной. Другие примечательные особенности включают 4 динамика с Dolby Atmos, встроенную ОС Android 13, разъем для наушников 3,5 мм и поддержку беспроводных сетей Wi-Fi и Bluetooth.

Lenovo Tab K11 доступен в двух цветовых вариантах: Luna Grey и Seafoam Green. Он также доступен в двух конфигурациях хранилища: 4 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Планшет продаётся с 1 годом гарантийной поддержки.