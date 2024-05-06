Realme GT Neo 6 получит процессор Snapdragon 8s Gen 3 который, по утверждению компании, занимает восьмое место по производительности.

Производитель техники под брендом Realme ранее сообщил о доступности GT Neo 6 для бронирования, а теперь компания официально анонсировал его выход. Компания поделилась объявлением на китайской платформе микроблогов Weibo.

Тизер, опубликованный Realme, подтверждает, что GT Neo 6 будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, который, по утверждению компании, занимает восьмое место по производительности. Точная дата запуска пока не названа, но Realme обещает, что устройство появится "скоро".

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Смартфон станет преемником прошлогоднего GT Neo 5. Характеристики грядущего GT Neo 6 неоднократно просачивались в сеть. Согласно недавнему списку розничных продавцов, устройство будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью до 120 Вт и 1 ТБ внутренней памяти. Также ходят слухи, что смартфон будет предлагаться в варианте с 24 ГБ оперативной памяти.

Предполагается, что Realme GT Neo 6 унаследует некоторые характеристики GT Neo 6 SE. Это означает, что он будет оснащён OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Устройство будет питаться от аккумулятора ёмкостью 5500 мАч. Основные отличия между GT Neo 6 и Neo 6 SE, вероятно, будут заключаться в процессоре, скорости зарядки и возможностях камеры.

Помимо характеристик, просочившихся в сеть, ожидается, что Realme GT Neo 6 будет иметь стильный дизайн с тонким профилем и яркими цветовыми раскрасками. Смартфон также может быть оснащён улучшенным модулем камеры по сравнению с предыдущим поколением.

Realme должна в ближайшее время раскрыть более подробную информацию о GT Neo 6, включая дату запуска, цену и полные характеристики.