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Zerox852
Бюджетный планшет HTC A101 Plus Edition с чипсетом Unisoc T606 появился в российской рознице
На прилавках российских ритейлеров появился бюджетный HTC A101 Plus Edition с типичными для данного сегмента характеристиками.

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По прошествии двух лет после выхода HTC A101 производитель выпустил в России обновлённую модель под названием HTC A101 Plus Edition. Этот планшет бюджетного класса предлагает достойные характеристики и доступную цену.

HTC A101 Plus Edition оснащается 10,95-дюймовым дисплеем WUXGA IPS с разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Он работает на чипсете Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц, что немного медленнее, чем чипсет Unisoc T618, используемый в оригинальном HTC A101.

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Устройство получило  8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, которую можно расширить до 256 ГБ при помощи карты microSD.

За питание отвечает большой аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 10 Вт. Он работает на последней версии Android 14, что является значительным преимуществом.

Планшет оснащён двойной задней камерой на 13 мегапикселей и фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Также он получил четыре динамика, разблокировку устройства по лицу, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, подключение USB Type-C и два слота nanoSIM.

HTC A101 Plus Edition имеет размеры 256,6 х 168,2 х 7,5 мм и весит всего 501 грамм. Он доступен в двух цветовых вариантах исполнения: сером и серебристом.

В России HTC A101 Plus Edition выставляется на прилавки по цене 15 990 рублей.

HTC A101 Plus Edition — хороший вариант для тех, кто ищет доступный планшет бюджетного класса с типичными для данного сегмента характеристиками, включая большой дисплей, достаточное количество памяти и новейшую версию Android.

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