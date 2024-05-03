Новинка SoundLink Max от Bose рассчитана для использования на открытой местности.

Bose представляет SoundLink Max, свой самый большой и мощный Bluetooth-динамик на сегодняшний день. Несмотря на внушительные габариты (26 сантиметров в ширину), он весит всего 2,27 килограмма. Динамик отличается прочной конструкцией, водонепроницаемостью по стандарту IP67 и ударопрочностью, что делает его идеальным компаньоном для любых приключений. Он оснащён новейшим Bluetooth 5.3 для надёжного и стабильного беспроводного соединения.

Помимо воспроизведения музыки, SoundLink Max может выступать в качестве мобильного источника питания для подзарядки любых устройств, что делает его незаменимым вдали от цивилизации.

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Динамик обеспечивает исключительное звучание благодаря трём преобразователям и двум пассивным излучателям. Для улучшения качества потоковой передачи поддерживается кодек AptX Adaptive, а совместимость с Qualcomm Snapdragon Sound гарантирует высококачественный звук и динамическую регулировку битрейта.

Для удобства использования динамик оснащается съёмной верёвочной ручкой и возможностью крепления дополнительного плечевого ремня. Кроме того, он оснащён портом USB-C для зарядки и аудиоразъемом AUX для подключения проводных устройств. По заверениям производителя колонка выдерживает 20 часов прослушивания музыки при среднем уровне громкости.

Bose заявляет, что SoundLink Max создаёт широкое стереозвучание и впечатляющие басы, несоизмеримые с его размерами. Динамик представлен в двух цветах: синем и чёрном. Официальные продажи стартуют 16 мая по цене 399 долларов США (примерно 27 000 рублей).