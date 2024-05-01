В сеть утекли рендеры Samsung Galaxy F55 5G, в списке Geekbench указан чип Snapdragon 7 Gen 1.

Samsung готовится к выпуску нового смартфона Galaxy F55 5G в Индии. Устройство обещает стать стильным и мощным представителем среднего класса, предлагая ряд интересных особенностей.

Galaxy F55 5G выделяется своим уникальным дизайном с задней панелью, отделанной веганской кожей. Это придаёт смартфону премиальный вид и приятные тактильные ощущения. Устройство будет доступно в чёрном и оранжевом цветовых вариантах. На передней панели расположен AMOLED-дисплей с отверстием для фронтальной камеры в виде острова, а на задней – тройная камера со светодиодной вспышкой.

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Galaxy F55 5G будет оснащён мощным процессором Snapdragon 7 Gen 1, который обеспечит высокую производительность в играх и требовательных приложениях. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой One UI.

Ожидается, что Galaxy F55 5G унаследует многие характеристики от модели Galaxy C55, которая недавно дебютировала в Китае. В частности смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Тройную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 2-мегапиксельным макросенсором. Фронтальная камера на 50 МП позволит делать качественные селфи.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 Мач с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Также смартфон имеет два динамика, NFC и сканер отпечатков пальцев под экраном.