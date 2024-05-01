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Zerox852
Koorui выпустила 27-дюймовый игровой монитор X71Q с разрешением 2K и частотой 180 Гц
Бюджетный игровой монитор Koorui X71Q, несмотря на низкую цену 11 тыс.рублей, получил хорошие технические характеристики.

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Koorui недавно выпустила новый игровой монитор X71Q для рынка Китая. Этот монитор предлагает впечатляющие характеристики по конкурентоспособной цене 879 юаней (примерно 11 500 рублей).

X71Q оснащается 27-дюймовым быстродействующим жидкокристаллическим экраном Fast IPS с разрешением 2K (2560 x 1440) и широким углом обзора 178 градусов. Он также имеет невероятно высокую частоту обновления экрана 180 Гц, что делает его хорошим выбором для геймеров любого уровня.

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Для улучшения качества изображения X71Q оснащён технологией устранения размытия при движении DIC, которая значительно улучшает чёткость движущихся фигур и уменьшает двоение изображения. Он также имеет время отклика GTG 1 мс и поддерживает технологии FreeSync и G-Sync, обеспечивая плавный игровой процесс.

Что касается точности цветопередачи, игровой монитор имеет рейтинг E≤2 и охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и 100% sRGB. Кроме того, он поддерживает HDR10 для повышения яркости и контрастности, обеспечивая более захватывающее визуальное восприятие.

Для повышения удобства использования X71Q имеет предустановленные игровые режимы, которые адаптированы для различных игровых процессов, включая RPG, FPS и RCG. Эти режимы оптимизируют настройки дисплея, чтобы улучшить погружение в игровой процесс и повысить производительность в различных игровых жанрах.

Монитор также оснащён аппаратной технологией подавления синего света, позволяющей снизить нагрузку на глаза без ущерба для точности цветопередачи. Он оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним портом DP 1.4 и аудиоинтерфейсом, обеспечивая широкие возможности подключения для ПК и консолей.

Вращающийся подъёмный кронштейн позволяет регулировать наклон, высоту и даже вертикальное вращение экрана, обеспечивая удобство просмотра во время длительных игровых сессий. Он также поддерживает настенное крепление VESA (75x75 мм) для удобного размещения.

Koorui предоставляет на этот монитор трёхлетнюю гарантию. Благодаря набору интересных функций и низкой цене монитор сможет завоевать признание пользователей.

#монитор #монитор 2к #27 дюймов #koorui #koorui x71q #бюджетный монитор
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